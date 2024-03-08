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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 Mar 2024 - 16:44- Siyaset G:

Başkan Büyükakın, muhalefetin iddialarına sessiz kalmadı: “Ben onlara benzemeyeceğim”

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi borçları hakkındaki iddialarına cevap veren Doç.Dr. Tahir Büyükakın, “Kişi, dilinin altında gizlidir. Ben onlar gibi olmayacağım, onlara benzemeyeceğim” dedi.

Başkan Büyükakın, muhalefetin iddialarına sessiz kalmadı: “Ben onlara benzemeyeceğim” mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borçları hakkındaki iddialarına cevap verdi. Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’in seçim beyanname tanıtım toplantısında konuşan Büyükakın, Türkiye’nin en borçlu belediyesinin Kocaeli olmadığını bir kez daha yineledi. Başkan Büyükakın yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“12 İLÇENİN BEYANI, BENİM DE BEYANLARIM”

“12 ilçedeki beyanname tanıtımlarına ‘oradaki beyanlar benim de beyanımdır’ demek için gidiyorum. Bundan sonraki süreçte, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Adnan Başkan’a verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Kandıra için güzel hizmetler yaptı. Bir teşekkürü de teşkilatlarımız hak ediyor. Çünkü tüm eserleri hep birlikte yaptık.

“BİLSİNLER Kİ BEN ONLARA BENZEMEYECEĞİM”

“İyi niyetle yola çıkınca hayırlı işler oluyor. Samimiyet ve gayretle yolumuzu, istikametimizi kaybetmeden devam edeceğiz. Bir söz vardır; kişi, dilinin altında gizlidir. Dün CHP’nin büyükşehir belediye başkan aday tanıtım programında eline mikrofon alanlar bize yakıştıramadığımız üsluplar kullandı. Ben onlar gibi olmayacağım. Onlara benzemeyeceğim”.

“YUMUŞAK BAŞLIYSAK UYSAL KOYUN DEĞİLİZ”

Her ne yaparlarsa yapsınlar ben onlar gibi üslup kullanmayacağım. Bu kent benden kem söz duymayacak. Alttan almaya, sakin kalmaya, hoş görmeye adanmış biriyim. Kim ne derse desin… Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz. Vereceğimiz cevaplar da var elbet. Sadece üslup konusunda bunları söyledim.”

“İNSAN BİRAZ SIKILIR”

“Genel başkanlarının eline notu tutuşturmuşlar, ‘Türkiye’nin en borçlu belediyesi’ diye söylettiler. O borcun Yuvacık Barajı’nın borcu olduğunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Büyükşehir Belediyesi’nin 6 milyar lira borcu vardı, 4 milyar lira ödedik, 1 kuruş borç yapmadık. O borç Yuvacık Barajı’nın borcu ve sizin yaptığınız borcu öde öde bitiremedik. İnsan biraz sıkılır. En borçlu belediyeler sıralamasının en başında İstanbul Büyükşehir var.”

“DİKİZ AYNASINA BAKILARAK ARABA KULLANILMAZ”

‘Dikiz aynasına bakılarak araba kullanılmaz. Bu şehir için de geriye bakılıp hayırlı işler yapılmaz’ diyorum ama onlar ısrarla bu konuları getiriyorlar. Çünkü söyleyecekleri konuları yok. Gelirken Özgür Bey’den traktör getirir diye bekledim. Bir yerel seçim kampanyasında herkese bir traktör demişti. İstanbul’da da şu bedava, bu bedava diyorlar. Hani nerede o bedavalar? Ne de olsa unutuluyor diye tam gaz devam ediyorlar.”

“YÜREĞİ YETİP BÜYÜKŞEHİR’E ADAY OLMADI”

“Bizi göndereceklermiş. Onun kararını halk verecek. 31 Mart’ta sandıklardan çıkan cevabı hep birlikte görecekler. Karşımıza aday çıkarana kadar göbekleri çatladı. İzmit Belediye Başkanının yüreği yetip de Büyükşehir’e aday çıkabildi mi? Çıksaydı ya, neden çıkarmadılar? Çünkü havlu attılar. Bizim alnımız ak. Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama bunlar matruşka gibi. Ne yalanları, ne iftiraları bitiyor. Hiçbiri bitmiyor. Onlar konuşur, biz yaparız. Tüm mevzu bu”.

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Mar 2024 - 16:44 Kocaeli/ Kandira- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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