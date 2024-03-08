Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don bekleniyor.
Pazar ve pazartesi günleri ise İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde orta şiddette yer yer kuvvetli don öngörülüyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.