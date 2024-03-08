Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest

Toplumun temel taşı ve son kalesi aileye ve toplumu oluşturan her bir bireyi yoğuran kadına Başiskele’de büyük değer veren Başkan M. Yasin Özlü, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü’nde ilçenin emektar kadınları unutmadı. Başkan Özlü, Başiskele Belediyesi’nde çalışan kadın mesai arkadaşlarına özel bir hediye vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

Başkan Özlü, daha sonra ilçede faaliyetlerini sürdüren bazı işletmeleri ziyaret ederek kadın çalışanlara karanfil takdim ederek, kadınların bu özel günlerini kutladı.

Başkan Özlü ziyarette yaptığı açıklamada, “Hayatı ilmek ilmek dokuyan, işine, evine, sevdiklerine büyük bir özveriyle emek veren, emeğin kıymetini bilerek onurlu bir yaşam mücadelesi veren tüm fedakâr ve cefakâr kadınlarımızı çalıştıkları yerlerde ziyaret ettik. ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Başiskele’ şiarıyla birçok hizmette, faaliyette buluştuğumuz en değerli ve sağlam kalemiz ailemizin mihenk taşı, baş tacı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN