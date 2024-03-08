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Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest

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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye personeli kadın mesai arkadaşlarının ve ilçenin emekçi kadınlarının bu anlamlı ve özel günlerini tebrik etti.

Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest mask
Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest
Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest
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Toplumun temel taşı ve son kalesi aileye ve toplumu oluşturan her bir bireyi yoğuran kadına Başiskele’de büyük değer veren Başkan M. Yasin Özlü, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü’nde ilçenin emektar kadınları unutmadı.  Başkan Özlü, Başiskele Belediyesi’nde çalışan kadın mesai arkadaşlarına özel bir hediye vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest

Başkan Özlü, daha sonra ilçede faaliyetlerini sürdüren bazı işletmeleri ziyaret ederek kadın çalışanlara karanfil takdim ederek, kadınların bu özel günlerini kutladı.

Başkan Özlü ziyarette yaptığı açıklamada, “Hayatı ilmek ilmek dokuyan, işine, evine, sevdiklerine büyük bir özveriyle emek veren, emeğin kıymetini bilerek onurlu bir yaşam mücadelesi veren tüm fedakâr ve cefakâr kadınlarımızı çalıştıkları yerlerde ziyaret ettik. ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Başiskele’ şiarıyla birçok hizmette, faaliyette buluştuğumuz en değerli ve sağlam kalemiz ailemizin mihenk taşı, baş tacı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest

Kaynak: BÜLTEN

# HER, kadın, başkan
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Mar 2024 - 17:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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