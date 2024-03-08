Vali Yavuz’dan TÜGVA ziyareti

Vali Yavuz, TÜGVA Kocaeli Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı. TÜGVA Kocaeli Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Muhammet Fatih Soydaş, TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın ve yurt idarecileri tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, bir süre yurt öğrencileriyle sohbet etti.
Vali Seddar Yavuz, medeniyet tasavvuru ve kariyer arasındaki ilişki ile Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında görüş ve düşüncelerini öğrencilerle paylaşarak başarılar diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.