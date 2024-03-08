Vali Yavuz’dan TÜGVA ziyareti

Vali Yavuz, TÜGVA Kocaeli Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı. TÜGVA Kocaeli Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Muhammet Fatih Soydaş, TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın ve yurt idarecileri tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, bir süre yurt öğrencileriyle sohbet etti.

Vali Seddar Yavuz, medeniyet tasavvuru ve kariyer arasındaki ilişki ile Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında görüş ve düşüncelerini öğrencilerle paylaşarak başarılar diledi.