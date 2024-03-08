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08 Mar 2024 - 17:42- Gündem G:

Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi 25 lira

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Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, 340 gram Ramazan pidesinin 20 liradan, 340 gram yumurtalı susamlı Ramazan pidesinin ise 25 liradan satılacağını söyledi.

Muhammet Emin Can
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Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi 25 lira mask
Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi 25 lira
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11 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı için Kocaelili fırıncılar da hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayında işleri yoğunlaşan, özellikle iftar saatine yakın pide satışı nedeniyle önünde uzun kuyrukların oluştuğu fırınların sahipleri de ‘11 ayın sultanı’ için eksikleri tamamladı.

HERKES UNUNU ALDI USTALARINI HAZIRLADI

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan Ayı öncesi fırıncılardaki son durumu gazetemize anlattı. Ali Sarı şunları söyledi: “Kent fırıncıları Ramazana hazır. Herkes ununu aldı, ustaları hazırladı, bazı arkadaşlarımız usta bulamıyor ve usta bulamayanlar kendi ailelerinden yardım alıyor. Kalifiye eleman sıkıntısı çekiyoruz. Bu noktada bazı fırıncılar üzerine önlüğünü geçirip işin başına geçmeyi planlıyor. Tüm esnafımız ve aileleri vatandaşa pide çıkarabilmek için mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl hem halk ekmek, hem de fırınlarda pide sıkıntısı yaşanmıştı. Şunu belirtmek isterim ilk günlerde 10 çuval un ile pide üretimine başlayan bir fırıncı Ramazanın sonuna doğru 6 çuvala kadar düşüyor.

Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi 25 lira

RAMAZANIN ÖZLEMİYLE NORMAL ALACAĞINDAN DAHA FAZLA ALIYOR

Bazı vatandaşlarımız ilk günün heyecanı ve Ramazanın özlemiyle normal alacağından daha fazla pide alıyor. Bu durumla birlikte bazı vatandaşlarımıza pide kalmayabiliyor. İlk gün aşırı talep oluyor, o gün fırıncı 10 çuval yerine 15 çuval unla pide üretse yine yetmeyebilir. Halk Ekmek büfelerinde de benzer bir durum yaşıyoruz. Orada görevli personel bize her gün talep bildiriyor ama 500 ekmek satılan bir büfe hava yağmurluyken 300 ekmek satıyor. 200 ekmek kaldı, bu da milli servet ve bunu düşünerek de hareket ediyoruz. Bugün için 48 Halk Ekmek büfesinde 30 bin ekmek satılıyor. Talep 50 bin olursa onu da üretiriz. 30 bin düşük. Bunun nedeni de askıda ekmek uygulaması kentimiz çok iyi işliyor olması.

HALK EKMEK BÜFELERİ İÇİN 12-13 BİN BANDINDA PİDE ÜRETECEĞİZ

‘Ramazan ayında, Halk Ekmek büfelerinden kaç pide satılacak’ sorusuna karşın elimizde net bir rakam yok. Burada sattığımız günlük 30 bin ekmekten büfedeki pide rakamımızı belirleyeceğiz. 30 bin ekmek rakamını 15 bine düşüreceğiz. Geri kalan 15 bin ekmek üretimini de pide için kullanacağız ama pide ile ekmek aynı gramajda değil. Ekmek 210, pide ise 340 gram. Ekmek ile pide eşit olmadığı için 12-13 bin bandında Ramazan Pidesi üretip Halk Ekmek büfelerinde satışa sunacağız. Geçen sene hangi büfede kaç pide satıldığına dair veriler elimizde var. Buna göre ürettiğimiz 12-13 bin bandındaki pideyi büfelerimize eşit bir şekilde dağıtacağız. İlk gün risk alıp yetmesi için biraz daha fazla pide üreteceğiz.

SUSAMLI-YUMURTALI 340 GRAM RAMAZAN PİDESİ 25 TL

Biz gerekirse Halk Ekmek büfelerinde oluşacak eksiği kapatmak için kendi fırınlarımızdan büfelere takviye de yapacağız. Oda yönetimimizde yer alan esnaf arkadaşlarımız bu hususta oldukça hassas. Şunu unutmamak lazım bir fırında pidenin yoğrulma süresiyle çıkma süresi arasında 3 saat var. Yani bir fırında üretilecek olan pideler iftardan 3 saat önce hazırdır. İftara 1 saat kala pideler çıkmaya başlar. Vatandaşımız ihtiyacı kadar pide alırsa bizim de aldığımız önlemlerle bir sıkıntı yaşamayız. Ramazan pidesi 340 gram 20 TL, susamlı-yumurtalı 340 gram Ramazan pidesi ise 25 TL. 1 yumurta 5 TL, 1 çuval susam 5 bin TL. Pideye yüzde 80 zam yapmak zorunda kaldık çünkü girdi maliyetleri çok yükseldi”

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08 Mar 2024 - 17:42 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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