Bostancı kadın meslektaşları ile buluştu: “Kadın hakları gündemden düşürülmemeli”

KADIN MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU
Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın meslektaşları ile kahvaltıda bir araya geldi. Meslektaşlarının kadınlar gününü kutlayan Bostancı, kadın haklarının sık sık gündeme hatırlatılması ve gündemden düşürülmemesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.
KADIN HAKLARI SIK SIK ARATILMALI
Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı konuşmasında şunları söyledi: “Kadının emek ve hak mücadelesi dünya tarihinin en büyük destanlarından biridir. Kadın haklarının sık sık hatırlatılması ve gündemden düşürülmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu topraklarda kadın olmanın zorluğunu tüm kadınlarımız bilmektedir. Basta eğitim aldığımız okullar olmak üzere iş hayatında yaşadığınız zorluklar yadsınamaz ölçüdedir.
BU MÜCADELE OLUMLU SONUÇ VERECEK
Son yıllarda kadın-erkek eşitliği ve bunun yanında emekçi kadın hak ve özgürlükleri konusunda toplumun geneline yayılan bir hak arama mücadelesi var. Bu mücadelenin olumlu sonuçlar doğuracağından şüphem yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; kadınların yok sayıldığı, kıymet görmediği bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir. Emekleriyle dünyamızı daha yaşanabilir hale getiren ve hayatın her alanında var olmak için mücadele eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.