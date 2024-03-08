Yolun karşısına geçmek isterken panelvan çarptı

Köşklü Çeşme Mahallesi 549 Sokak'ta Oğuzhan K. idaresindeki 34 PF 9423 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Altun D'ye (86) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.