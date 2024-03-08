Tuzlaspor bizim gibi 4 maçtır kazanamıyor

İstanbul ekibin ligin dış sahada en başarısız üç takımından biri konumunda. Mavi-Beyazlılar deplasmandaki son galibiyetini ilk yarının son haftasında G.Birliği karşısında 2-0’lık sonuçla elde etmiş, sonrasında oynadığı 4 maçta 1 puan alabildi. Tuzlaspor ligde bizim gibi 4 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 2 maçı kaybedip, 2’sinde berabere kaldı. İstanbul ekibinin en dikkat çeken ismi 5 golü bulunan Toguı.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.