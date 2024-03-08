Tuzlaspor bizim gibi 4 maçtır kazanamıyor

İstanbul ekibin ligin dış sahada en başarısız üç takımından biri konumunda. Mavi-Beyazlılar deplasmandaki son galibiyetini ilk yarının son haftasında G.Birliği karşısında 2-0’lık sonuçla elde etmiş, sonrasında oynadığı 4 maçta 1 puan alabildi. Tuzlaspor ligde bizim gibi 4 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 2 maçı kaybedip, 2’sinde berabere kaldı. İstanbul ekibinin en dikkat çeken ismi 5 golü bulunan Toguı.

Kaynak: spor servisi