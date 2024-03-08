Kara bulutları dağıtalım

İKİ EKSİK VAR

Trendyol 1.Lig’de dört haftadır kazanamayan, ilk 2 şansını zora sokan, üçüncülükteki yerini korumak isteyen Kocaelispor 26. hafta mücadelesinde Pazar akşamı Tuzlaspor’u ağırlayacak. Sezonu kapatan Fofana ve Gökhan dışında eksik yok. Sarı kart cezasını çeken Vukovic takıma dönüyor. Hastalığını atlatan Yusuf Cihat ile hafif sakatlıkları bulunan Oğuz ve Bedirze’nin kadroda yer almaları, yedek soyunmaları bekleniyor.

SAAT 19.00’DA BAŞLAYACAK

Antrenmanda sakatlanan, çalışmayı yarım bırakan kaleci Gökhan’ın durumu maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Mustafa Gürsel’in geçen haftaki kadroda bir veya iki değişiklik yapması bekleniyor. Yılız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı Denizli bölgesinden Feridun Daldaş yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor ile BeIN Sports HD MAX-1 naklen yayınlayacak.