Göztepe, Şanlıurfa deplasmanına çıkıyor

2 puan gerimize kadar gelen Sakaryaspor ise Adanaspor deplasmanında mücadele edecek. Çorum FK da lider Eyüp ile İstanbul’da karşılayacak. Göztepe pazar günü düşme korkusunu yakından hisseden Şanlıurfa’nın konuğu olacak.
Haftanın programı
Cumartesi
13.30 Bandırma-Bodrum FK
16.00 Adana-Sakaryaspor
19.00 Eyüpspor-Çorum FK
Pazar
13.30 Altay-G.Birliği
13.30 Keçiörengücü-Erzurum FK
16.00 Şanlıurfa-Göztepe
19.00 Kocaelispor-Tuzla
Pazartesi
20.30 Manisa FK-Ümraniye
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.