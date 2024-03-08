Kazım Karabekir Ortaokulu kantin uygulamasına tepki var

Okulun güvenlik gerekçesi ile çocukları dışarı çıkarmamalarını anladıklarını ancak okul kantinindeki fahiş fiyatlara herkesin mahkum edildiğini belirtti. Gazetemize ulaşan veliler yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

“-Okul yönetimi öğrencileri öğle yemeği için dışarı çıkartmamaktadır. Sırf okul kantini iş yapsın diye dışarıdan velilerin yemek getirmesi de engellenmeye çalışılıyor. Yemek getiren veli yemek üzerine isim soy isim yazıp güvenliğe bırakacakmış. Zaten sıkıntı burada başlıyor. 100 velinin bıraktığı yemeği nasıl tazelik ve sıcaklığını koruyarak dağıtım yapacaklar sorarım size.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Bakiniz baskılar daima isyanı getirir. Biz o okula evlatlarımızı Cumhuriyetimizin geleceği için gönderiyoruz. Baskı görmeleri için değil. Bu konuda gerekirse CİMER’e de yazı yazacağız. Aynı mesajı Milli Eğitim Müdürlüğüne de gönderdik. Parası olan var olmayan var. Okul kantini para kazansın diye değişik baskı ve yasaklar uygulanamaz. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil. Çocuklarımızın ne yediğini bilmek bizim hakkımız. Çocuğumuzun nasıl besleneceğine de biz karar veririz. Bu garip uygulamaların son bulması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”