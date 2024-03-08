Yağmur suyu gideri yok su istinat duvarına akıyor

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını söyleyen Koç, “Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi de bir çalışma yapmadı. Muhtarımız konuyla ilgilenmiyor. Durumu CİMER’e yazdık ama bir geri dönüş olmadı. En büyük korkumuz biriken su 1. Adanın istinat duvarına akıyor ve bu durum duvarın yıkılmasına neden olabilir. Ayrıca istinat duvarı olmasa bile bir caddenin böyle göl gibi olması doğru mu? Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.