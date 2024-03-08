Seçim sürecini değerlendiren Yasin Özlü: İlk hedefimiz büyük projelere başlamak

ÇALIŞMALARINI ANLATTI

AK Parti’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ardından parti içinden karşısına aday çıkmayan ikinci isim olan Başiskele Belediye Başkanı ve Adayı Yasin Özlü gazetemizi ziyaret etti. 5 yıl öncesine göre Başiskele’yi daha iyi tanıdığını, ihtiyaç ve sorunlarını daha iyi bildiğini söyleyen Özlü, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Önceliğinin Başiskele’de büyük projeleri hayata geçirmek olduğunu belirten Özlü, seçim sürecinde diğer siyasi partilerin adayları üzerinden konuşmadığını kaydetti.

ADAYLARLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM

Başiskele’de bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayaz, Saadet Partisi Adayı Zafer Mutlu ve CHP Adayı Anıl Acurman ile girdiği yarış sorduğumuz Özlü, “Diğer adaylarla ilgili hiç konuşmuyorum. Yaptıklarımı ve yapacaklarımı vatandaşa anlatıyorum. Seçimde sahadan hiç çıkmıyoruz. Ama sahada kimse proje anlatmıyor. Biz yaptıklarımızı ve ikinci dönemde yapacağımız projeleri vatandaşa anlatıyoruz. Yeni projelerimizle ilgili de sahada çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Yani kısacası benim tek gündemim yaptıklarım ve yapacaklarım.

SAHADA İYİ TEPKİLER ALIYORUM

5 yıldır Başiskele’de görev yapan bir belediye başkanı olmama rağmen sahada çok iyi tepkiler alıyorum. Sokakta hiç farklı bir tepki almadım. Tüm programlarımız çok verimli geçiyor. Vatandaşlarımıza yeni dönemde yapacaklarımızı anlatıyoruz. Özellikle bu dönem yeni seçmenlerde karşılığımın olduğunu görmek benim için mutluluk verici. Sahada gördüğüm başka bir durum ise yaptığımız projelerin oylara yansıyacağı. İnsanlar yapılanları görmüş” dedi.

ŞEHRİ HER YÖNÜYLE TANIYORUM

İlk 5 yılında önemli bir tecrübe elde ettiğini söyleyen Özlü, “Yaptığımız kütüphane, gençlik merkezi, sosyal tesisler, millet bahçesi, prestijli caddeler çok beğenildi. Ama bunlar bizim seçim beyannamemizde yoktu. Seçimden sonra ilçenin ve vatandaşın ihtiyaçlarını görerek bu projeleri yaptık. 2019 yılında şehri tam anlamı ile tanımıyordum. Ama şimdi ilçemizi her yönü ile tanıyorum ve iyi bir tecrübeye sahibim.

HEMEN İŞE BAŞLAYACAĞIZ

İlk 5 yılın iki yılı belediye ile ilgili çalışmaları düzene sokmakla geçiyor. Şimdi seçildiğimde ne yapacağımı biliyorum. Belediyenin ekonomik ve beşeri kaynaklarına hakimim. Belediye ile ilgili tüm senaryo kafamda oturmuş durumda. Belli parametreleri takip edince zaten tüm belediyede hakimiyetiniz sağlanıyor. İlk döneme göre insan kaynağını daha iyi biliyorum. Yanı kısacası düne göre çok daha tecrübeliyiz. Bu nedenle kazandıktan sonra hemen işe başlayacağız.

BAŞİSKELELİ SAKİN VEnHUZURLU BİR YAŞAM İSTİYOR

Başiskele’nin yapısı gereği farklı taleplerin olup olmadığının sorulması üzerine Özlü, “Başiskeleliler sakin ve huzurlu bir çevrede yaşamak istiyor. Bunu çok net görüyoruz. Şehrin beklentisine uygun çalışmalar yapacağız. Belediyenin asli görevleri zaten şu anda tıkır tıkır yapılıyor. Başiskele 120 bin kişilik bir aile ve biz bu dönemde bu ailenin ihtiyaçlarını öncelik sıralamasına göre yapmaya devam edeceğiz. Konut gelişim alanlarımız belli. Nerede ne yapılacağı net. Bu nedenle huzurumuzla ilgili bir sorunumuz yok.

BÜYÜK İŞLER İÇİN UĞRAŞACAĞIZ

Şu anda devam eden işlerimiz var. İki kültür merkezimizin inşaatı zaten devam ediyor. Biz seçildiğimizde beyannamemizde yer alan büyük işlerin takiplerini hemen yapmaya başlayacağız. Özellikle devlet hastanesi, millet bahçesi işini kovalayacağız. Büyük işlerin başlaması bizim için önemli. Belediyecilik hizmetleri ve beyannamemizde yer alan diğer projeleri zaten biz kendi imkanlarımızla yapabiliyoruz.

ARTIK TİYATRO VE KONSER SAHNEMİZ VAR

Özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin D-130 üzerinde yapacağı Başiskele Koridoru’nu çok önemsiyoruz. Çünkü devlet hastanesi, millet bahçesi ve bu koridor ilçemizi bir üst seviyeye taşıyacak. Daha önce Başiskele’de bir tiyatro sahnesi ve konser verecek bir alan yoktu. Şimdi hepsi var. Bunlar ilçeyi şehir haline getiriyor. Şu anda insanlarımız İzmit’e gitmeden ihtiyaçlarını karşılayacak noktaya geldi.

ONLAR İKİNCİLİK İÇİN YARIŞIYOR

Ben seçim sürecinde işimi ortaya koyup her seçmenden oy almam gerektiğine inanan biriyim. Başisekele’de hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet ettik ve yine kimseyi ayırt etmeden oylarına talibiz. Karşı tarafta ne oluyor hiç bakmıyorum ve beni de ilgilendirmiyor. Benim 5 yılda yaptığım işler ortada. Bunları anlatıyorum. Bence şu anda diğer adaylar ikincilik için yarışıyor” ifadelerinde bulundu.

Koltuklar hak değil görevdir

Aday gösterilmesi ile ilgili sorulara da yanıt veren Özlü, “Partimizde benim belediye başkan adayı gösterilmemle ilgili bir uzlaşı problemi yok. Elbette Cumhur İttifakı’nda da bu problem yok. Biz bu koltukları hak değil görev olarak görüyoruz ve bu anlayış ile çalışıyoruz. Ben en iyisi olduğum için başkan adayı değilim. Büyüklerimiz en uygun beni gördükleri için adayım. Belli bir süre belediye başkanlığı yapacağız. Sonsuza kadar bu koltuklarda değiliz. Partimiz ve ittifakımız belli parametrelere bakıp bizi aday gösterdi. Yani anketler, yapılan çalışmalar ve sokaktan alınan reaksiyon sonucunda aday belirleniyor” dedi.

1600’ün üzerinde kişi işe yerleştirdik

2019 yılında göreve gelmesi sonrası ilk icraatlarından biri olan İstihdam Ofisi ile kaç işçiyi işe yerleştirdiklerini açıklayan Özlü, “İstihdam Ofisi kanalı ile 5 yılda 1600’den fazla kişiyi işe yerleştirdik. Eğer gönderdiğimiz tüm başvurular kabul edilseydi bu sayı 2 bin 500’ü bulurdu. Başiskele’de çok fazla ağır sanayi ve KOBİ var. Özellikle KOBİ’ler ciddi istihdam alanları. Tüm fabrika ve iş yerleri ile bağlantılarımızı kurduk ve buralara yetişmiş insan kaynağı bulmaya çalışıyoruz. Bu çalışma gerçekten Başiskele’de büyük beğeni topluyor. İş gönderdiğimiz kişiye sadece iş bulmuyoruz aynı zamanda mesleki eğitimler de veriyoruz” sözlerini kaydetti.