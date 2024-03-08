Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart benim için bir final

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.
Erdoğan buraya yaptığı açıklamada " 31 Mart benim için bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.