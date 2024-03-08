08 Mar 2024 - 21:44- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart benim için bir final

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." dedi.