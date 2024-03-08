Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 Mar 2024 - 22:16- Siyaset G:

AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu: “13 belediyenin hepsini alacağız”

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, gazetemizi ziyaret etti. Tipioğlu yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesinde, “Kocaeli’de 12 ilçe ve büyükşehir belediyesi için çok değerli adaylarımız var. Biz 13 belediyenin hepsini inşallah alacağız. Bunun için mücadele ediyoruz.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu: “13 belediyenin hepsini alacağız” mask
AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu: “13 belediyenin hepsini alacağız”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TİPİOĞLU GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı Veysel Tipioğlu seçim çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret etti. Tipioğlu ziyarette gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ile sohbette bulundu. Yerel seçimlere yönelik açıklamalar yapan Tipioğlu, parti olarak tüm kademelerin sahada birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını ve Türkiye’de gerçek belediyeciliği AK Parti’nin yaptığını söyledi.

 

ŞEHRE HİZMET ETMEK İÇİN YARIŞIYORUZ

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve istihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu gazetemize ziyaretinde yerel seçimlere yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“-AK Parti’de aday rekabeti başka partiler gibi değil. Bizde adaylar açıklandıktan sonra herkes et ve tırnak misali kenetlenir. Ana kademe başta olmak üzere kadın kollarımız, gençlik kollarımız birlik ve beraberlik içerisinde bu şehre hizmet etmek için yarışıyor. Biz vatandaşı seçimden seçime hatırlamıyoruz. 29 Mayıs’tan bu yana sahada çalışıyoruz.  

 

BU YOLA HAYIR İÇİN ÇIKTIĞIMIZI ANLATIYORUZ

Milletvekili olarak belediye başkan adaylarımıza destek olmak için SKM’nin düzenlediği programlara katılım gösteriyoruz. Aziz milletimizin derdiyle dertleniyor, Cumhurbaşkanımız ve partimizin yaptıkları hizmetleri vatandaşlara anlatıyoruz. Bu yola hayır için çıktığımızı bunun için gayret gösterdiğimizi ifade ederek kendilerinden bu yolda destek istiyoruz.

 

GERÇEK BELEDİYECİĞİ AK PARTİ YAPIYOR

Bu ülkede gerçek belediyeciliği AK Parti yapıyor. Diğer partilerin belediyeleri algı ile belediyecilik yapıyor. Algı, olgunun yerine geçiyor AK Parti ile algı belediyeciliği hizmetinin farkını çalışmalardan anlamamız gerekiyor. Vatandaşlar AK Parti’nin hizmetlerini biliyor. Biz partimizin çıkarı için bir ittifak yapmıyoruz, bizim tek amacımız milletimize hizmet etmektir.

 

13 BELEDİYENİN HEPSİNİ ALACAĞIZ

Kocaeli’de 12 ilçe ve büyükşehir belediyesi için çok değerli adaylarımız var. Biz 13 belediyenin hepsini inşallah alacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. 31 Mart seçimlerine kadar da vatandaşlarımıza dokunmaya devam ederek seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Biz tüm kademeleriyle 24 saat çalışan bir teşkilatız. Ramazan ayının gelmesi çalışmalarımızı etkilemez, tempomuz aynı şekilde devam edecek.” 

AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu: “13 belediyenin hepsini alacağız”

# Büyükşehir, kadın, başkan, VAR, ifade, Türkiye, ilçe, Kocaeli

08 Mar 2024 - 22:16 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.192.254 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de kadınların günüdür mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de kadınların günüdür
Ömeroğlu, “Gelecek nesilleri düşünerek hizmet edeceğiz” mask
Ömeroğlu, “Gelecek nesilleri düşünerek hizmet edeceğiz”
Çetinkaya: Karamürsel için çok çalışacağım mask
Çetinkaya: Karamürsel için çok çalışacağım
"Dünya kadınla güzeldir" mask
"Dünya kadınla güzeldir"
Kocaman, vatandaşın talebini dinliyor mask
Kocaman, vatandaşın talebini dinliyor
Şirin: Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz mask
Şirin: Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL