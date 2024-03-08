AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu: “13 belediyenin hepsini alacağız”

TİPİOĞLU GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı Veysel Tipioğlu seçim çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret etti. Tipioğlu ziyarette gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ile sohbette bulundu. Yerel seçimlere yönelik açıklamalar yapan Tipioğlu, parti olarak tüm kademelerin sahada birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını ve Türkiye’de gerçek belediyeciliği AK Parti’nin yaptığını söyledi.

ŞEHRE HİZMET ETMEK İÇİN YARIŞIYORUZ

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve istihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu gazetemize ziyaretinde yerel seçimlere yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“-AK Parti’de aday rekabeti başka partiler gibi değil. Bizde adaylar açıklandıktan sonra herkes et ve tırnak misali kenetlenir. Ana kademe başta olmak üzere kadın kollarımız, gençlik kollarımız birlik ve beraberlik içerisinde bu şehre hizmet etmek için yarışıyor. Biz vatandaşı seçimden seçime hatırlamıyoruz. 29 Mayıs’tan bu yana sahada çalışıyoruz.

BU YOLA HAYIR İÇİN ÇIKTIĞIMIZI ANLATIYORUZ

Milletvekili olarak belediye başkan adaylarımıza destek olmak için SKM’nin düzenlediği programlara katılım gösteriyoruz. Aziz milletimizin derdiyle dertleniyor, Cumhurbaşkanımız ve partimizin yaptıkları hizmetleri vatandaşlara anlatıyoruz. Bu yola hayır için çıktığımızı bunun için gayret gösterdiğimizi ifade ederek kendilerinden bu yolda destek istiyoruz.

GERÇEK BELEDİYECİĞİ AK PARTİ YAPIYOR

Bu ülkede gerçek belediyeciliği AK Parti yapıyor. Diğer partilerin belediyeleri algı ile belediyecilik yapıyor. Algı, olgunun yerine geçiyor AK Parti ile algı belediyeciliği hizmetinin farkını çalışmalardan anlamamız gerekiyor. Vatandaşlar AK Parti’nin hizmetlerini biliyor. Biz partimizin çıkarı için bir ittifak yapmıyoruz, bizim tek amacımız milletimize hizmet etmektir.

13 BELEDİYENİN HEPSİNİ ALACAĞIZ

Kocaeli’de 12 ilçe ve büyükşehir belediyesi için çok değerli adaylarımız var. Biz 13 belediyenin hepsini inşallah alacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. 31 Mart seçimlerine kadar da vatandaşlarımıza dokunmaya devam ederek seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Biz tüm kademeleriyle 24 saat çalışan bir teşkilatız. Ramazan ayının gelmesi çalışmalarımızı etkilemez, tempomuz aynı şekilde devam edecek.”