Kaldırımlara park eden araçlara ceza kesin

Ancak ulaşıma açılan caddede araçlar hemen kaldırıma ve toplu taşıma duraklarına park etmeye başladı. Dumlupınar Mahallesi Nesibe Aydın Okulu önünde kaldırııma park eden araçlar hem yayaları yolda yürümeye mecbur ediyor, hem de park yerinden geri geri çıkarken trafiği riske sokuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar bu durumun ortadan kaldırılması için zabıtanın çalışma yapmasını istiyor. Özellikle kaldırım ve durak işgallerinin mutlaka cezalandırılmasını isteyen vatandaşlar, “Kaldırıma park eden araçlar yüzünden okula giden çocuklar ve diğer yayaların hayatlarının riske atıldığının göz ardı edilmemesini istiyoruz” dedi.