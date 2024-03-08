Sedaş, Değirmendere’de dışarda kalan kabloları düzeltti

Dışarda kalan kabloların düzgün bir izolasyonla kaplayan Sedaş, konu ile ilgili de açıklama yaptı. Sedaş’ın açıklaması şöyle: Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, şirketimiz süratle aksiyon almış olup, Gölcük Operasyon Yöneticiliğine bağlı saha ekipleri tarafından iş güvenliği tedbirleri alınarak izolasyon ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Güvenlik amaçlı söz konusu bölgede kısmi enerji kesintisi yapılarak, iş güvenliği tedbirleri önceliklendirilmiş ve saha ekiplerimizin hızlı müdahalesi sonucu ilgili elektrik direğinin bakım çalışması tamamlanmıştır.