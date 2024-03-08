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Sedaş, Değirmendere’de dışarda kalan kabloları düzeltti

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Sedaş Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Eski Beyoğlu Sokakta elektrik direkleri yenilemesinde yüksek gerilim hatlarının dışarda kalması nedeniyle gazetemizde yayınlanan şikayet üzerine Sedaş bölgede tekrar çalışma yaptı.

Süriye Çatak Tek
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Sedaş, Değirmendere’de dışarda kalan kabloları düzeltti mask
Sedaş, Değirmendere’de dışarda kalan kabloları düzeltti
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Dışarda kalan kabloların düzgün bir izolasyonla kaplayan Sedaş, konu ile ilgili de açıklama yaptı. Sedaş’ın açıklaması şöyle: Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, şirketimiz süratle aksiyon almış olup, Gölcük Operasyon Yöneticiliğine bağlı saha ekipleri tarafından iş güvenliği tedbirleri alınarak izolasyon ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Güvenlik amaçlı söz konusu bölgede kısmi enerji kesintisi yapılarak, iş güvenliği tedbirleri önceliklendirilmiş ve saha ekiplerimizin hızlı müdahalesi sonucu ilgili elektrik direğinin bakım çalışması tamamlanmıştır.

 

Sedaş, Değirmendere’de dışarda kalan kabloları düzeltti

# Gölcük, SEDAŞ

08 Mar 2024 - 23:14 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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