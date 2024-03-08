Çağın Göz’den Tıp Bayramı sergisi

Doktorlar tarafından yapılan resimler “Ressam Doktorlar Sergisi” adıyla açılacak. Sergiye tüm resim meraklılarını, basın mensuplarını ve sağlık çalışanlarını davet eden Çağın Göz Hastanesi, şehrin farklı noktalarında görev yapan doktorların ortaya çıkardığı sanat eserlerini bir araya getirerek sergiyi hazırladı. Kendi alanında özel bir sergi olan “Ressam Doktorlar Sergisi” doktorların sanatsal yönlerini keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda sağlık sektöründe çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutlama amacını taşımakta.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.