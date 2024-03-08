Çağın Göz’den Tıp Bayramı sergisi

Doktorlar tarafından yapılan resimler “Ressam Doktorlar Sergisi” adıyla açılacak. Sergiye tüm resim meraklılarını, basın mensuplarını ve sağlık çalışanlarını davet eden Çağın Göz Hastanesi, şehrin farklı noktalarında görev yapan doktorların ortaya çıkardığı sanat eserlerini bir araya getirerek sergiyi hazırladı. Kendi alanında özel bir sergi olan “Ressam Doktorlar Sergisi” doktorların sanatsal yönlerini keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda sağlık sektöründe çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutlama amacını taşımakta.