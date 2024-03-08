Eşme’de Selahattin Kaplan muhtar adayı

“Eşme için değişim zamanı” sloganıyla yola çıkan Kaplan, mütevazı kadrosuyla seçildiği taktirde doğup büyüdüğü Eşme’ye başarılı işler yapacağını ifade etti.

Eşme'nin sorunlarını bildiğini ve eksiklerin giderilmesi için canla başla çalışacağını vurgulayan Selahattin Kaplan, “Birbirinden değerli aza adaylarımızla birlikte doğup büyüdüğüm mahalleme hizmet etmek için yola çıktık. Siz değerli büyüklerimin, kardeşlerimin, ablalarımın oylarına talibiz. Bize vereceğiniz destekle Allah'ın izni ile göreve geldiğimiz takdirde sizleri asla mahcup etmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Eşme’de doğup Eşme’de büyüdüm, çocukluğum ve gençliğim burada geçti. Yıllardır mahallemizin bir esnafı olarak imkanlarım gücünde sizlere hizmet etmeye çalıştım. Yeni fikirler yeni başlangıçlardır.

31 Mart yerel seçimlerinde mahallemize daha faydalı işler yapabilmek ve sizlere daha yetkili hizmet edebilmek adına muhtarlığa aday oldum. Sizlerin de desteği ile Eşme mahallemizi daha iyi bir geleceğe taşımak istiyorum. Mahallemizin siz değerli sakinlerinden destek bekliyorum” dedi.

Kaplan’ın seçilmesi halinde birlikte çalışacağı azaların isimleri de belli oldu. Listede Metin Çelik, Elveda Sert, Serkan Derin, Ahmet Tangül, Necmi Öztürk, Mustafa Eşlik, Sunay Koç ve Emre Akcan

SELAHATTİN KAPLAN KİMDİR?

1973 Eşme doğumlu olan Selahattin Kaplan evli 2 çocuk babası. Kendisi esnaf olup nakliyecilik yapmakta.