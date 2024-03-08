İşte Kocaelispor’un Tuzla maçı muhtemel 11’i

Trendyol 1.Lig’de 26. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu maçta hedef mutlak galibiyet olacak. Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan maç BeIN Sports HD Max 2 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak
MUHTEMEL KADROLAR
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Feridun Daldaş
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports HD MAX 2
KOCAELİSPOR:
1 Harun Tekin
55. Yusuf Abdioğlu
4. Emir Ortakaya
53. Burak Öksüz
44. Vukovic
12. Kharaıshvılı
19. Atila Turan
10. Danıel Candeıas
41. Amaral
70. Barış Alıcı
38. Skhırtladze
TUZLASPOR:
99. Kurtuluş Yurt
10. Muhammed Akarslan
17. Strelı Mamba
18. Arvydas Novıkovas
19. Hikmet Çiftçi
22. Mehmet Zahit Çınar
28. Mel Wıllıam Toguı
33. Gökhan Akkan
42. Mehmet Coşkun
44. Sekou Tıdıany Bangoura
96. Çağrı Giritlioğlu
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.