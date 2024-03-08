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İşte Kocaelispor’un Tuzla maçı muhtemel 11’i

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Son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen, doğrudan Süper Lig iddiasını zayıflatan Kocaelispor, Pazar akşamı düşme hattındaki Tuzlaspor’u konuk edecek. Yeşil- Siyahlı ekibimiz, can derdinde olan rakibini yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. Maç saat 19.00’da başlayacak.

İşte Kocaelispor’un Tuzla maçı muhtemel 11’i mask
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Trendyol 1.Lig’de 26. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu maçta hedef mutlak galibiyet olacak. Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan maç BeIN Sports HD Max 2 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL KADROLAR

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Feridun Daldaş

YAYIN: TRT Spor, Bein Sports HD MAX 2

KOCAELİSPOR:

1 Harun Tekin

55. Yusuf Abdioğlu

4. Emir Ortakaya

53. Burak Öksüz

44. Vukovic

12. Kharaıshvılı

19. Atila Turan

10. Danıel Candeıas

41. Amaral

70. Barış Alıcı

38. Skhırtladze

TUZLASPOR:

99. Kurtuluş Yurt

10. Muhammed Akarslan

17. Strelı Mamba

18. Arvydas Novıkovas

19. Hikmet Çiftçi

22. Mehmet Zahit Çınar

28. Mel Wıllıam Toguı

33. Gökhan Akkan

42. Mehmet Coşkun

44. Sekou Tıdıany Bangoura

96. Çağrı Giritlioğlu

Kaynak: spor servisi

# Kocaeli, kocaelispor, hafta

08 Mar 2024 - 23:27 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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