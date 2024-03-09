TIR'a çarpan panelvan ikiye bölündü: 1 ağır yaralı

Kaza, Kartepe ilçesi Uzunbey mevkii TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen M.A.K. (50) idaresindeki 06 BHR 104 plakalı panelvan, aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki 06 NP 479 plakalı traktör yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvan ortadan ikiye bölünürken, kopan kısmı TIR'ın dorsesinde takılı kaldı. Yola savrulan panelvan G.D. kontrolündeki 17 AFC 031 plakalı tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi.
AĞIR YARALANDI
TIR şoförleri araçlarını durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Panelvandan çıkartılan M.A.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. M.A.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İKİYE BÖLÜNEN ARAÇ YOLDAN KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hurdaya dönen panelvan ile kazaya karışan TIR'lar yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.