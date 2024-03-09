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09 Mar 2024 - 09:05- Gündem G:

İkinci el araç satışında yeni dönem: 15 gün süresi vardı, iptal oldu

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Anayasa Mahkemesi (AYM) milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Araç satışı sonrasında sigorta süresi ile ilgili düzenlemeyi iptal etti. Peki değişiklik ne anlama geliyor? Trafik sigortasını hemen yaptırmak mı gerekecek? İşte trafik sigortasında yeni dönemin şifreleri...

İkinci el araç satışında yeni dönem: 15 gün süresi vardı, iptal oldu mask
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İkinci el araç satışında 15 gün olan zorunlu trafik sigortası süresi iptal edildi. Normal şartlarda ikinci el araç alan bir kişinin 15 gün içerisinde sigorta yaptırması gerekiyordu. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Şu anda en düşük ve en yüksek trafik sigortası prim farkı ne kadar oldu?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ve Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, milliyet.com.tr’ye anlattı.

ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT: KANUNİ İŞLEM UYGULANACAK

IMAS Başkanı Hayrettin Ertemel’in açıklamaları şöyle: “Trafik sigortaları araç devir işlemi yapılması ve sigorta iptal edilmesine rağmen ücreti aracın önceki sahibinden tahsil edilerek devirden sonra 15 gün boyunca geçerli kabul ediliyordu. Bu uygulama ile 15 gün süre içerisinde aracın yeni sahibi sigorta yaptırmasa dahi trafik kontrollerinde sigortalı kabul ediliyor, yaşanacak kazalarda aracın eski sahibinden kalan sigorta bu süre zarfında kullanılabiliyordu. AYM tarafından alınan ve 9 ay sonra uygulanacak karara göre 15 gün süre iptal edilerek yürürlükten kaldırıldı. Önümüzdeki 9 aylık süre zarfında ise maddi hasarlar eski sigortadan karşılanabilecek ancak trafik kontrollerinde araçlar sigortasız kabul edilerek kanuni işlem uygulanacak.

SİGORTA ARACI SATIN ALIR ALMAZ MI YAPTIRILMALI?

Ülkemizde trafikte bulunan araçların %30’a yakını maalesef trafik sigortasız kullanıyor. Zorunlu trafik sigortası araç satın alan herkesin henüz trafiğe çıkmadan yaptırması gereken, kanuni esaslar çerçevesinde belirlenmiş zorunlu bir poliçe. Dolayısıyla AYM kararının yürürlüğe gireceği tarih öncesi ya da sonrası, araç satın alan herkesin bu sigortayı yaptırması kanuni zorunluluktur. Öte yandan trafik sigortasının sadece bir zorunluluk değil, maddi-manevi sonuçları olan kazalarda kayıpları en aza indirgeyen ve kullanıcı haklarını koruyan bir uygulama olduğu göz önünde bulundurulmalı ve azami önem gösterilmelidir.

DÜZENLEME PİYASAYI OLUMLU ETKİLER Mİ?

İMAS Derneği olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve resmi makamlarla istişare yürüttüğümüz konulardan bir tanesi trafik sigortası yaptırma süreci ve uygulamalarıydı. 15 gün uygulaması otomobil satıcısı meslektaşlarımız açısından da sorun teşkil ederek çözüm bekleyen önemli hususlardan bir tanesiydi. Satış maksatlı alınan ve teşhir alanında duran araçlara, sadece devir gerçekleştirebilmek maksadıyla trafik sigortası kesilerek, devir sonrası aynı gün içerisinde iptal ediliyor. Sektör mensupları tarafından aç-kapa sigorta olarak tarif edilen bu uygulama neticesinde, sadece devir maksatlı kesilen sigorta sebebiyle otomobil satıcısı meslektaşlarımız 15 gün boyunca hukuki sorumluluk altına girdiği gibi, kullanılmayan bu sigortalarda 15 günlük süre için önemli tutarlar tahsil edilerek meslektaşlarımıza maddi yük oluşturuyor. Öte yandan tahsil edilen tutarın yanı sıra aracın yeni sahibi sigorta kestirdiği takdirde, aynı 15 günlük süre için yeni alıcıdan da mükerrer ücret tahsil ediliyor. Özetle uygulama meslektaşlarımız açısından maddi ve manevi sorumluluklar doğurduğu gibi devir maksatlı kesilen bu sigortalar fazladan iş yükü de oluşturuyor. Süreç değerlendirildiğinde AYM’nin kararı piyasalar açısından olumlu olacak, sürecin başlangıcı olacaktır. Bizlerin beklentisi bu kararın yeni ve sürdürülebilir uygulamalarla desteklenerek trafik sigortası yaptırma sürecinin beklentiler doğrultusunda düzenlenmesidir.

İYİ SÜRÜCÜ İLE KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASI MAKAS AÇILDI

Trafik poliçelerine dair hazırlanan yönetmelikte sürücüler en iyi 8 en kötü 0 basamak olmak üzere değerlendirilerek, hasarsız sürücülere fiyat avantajı sağlanması hedefleniyor. Şu an için hasarsızlık indirimi ve sürprim uygulanıyor. Yıllık hasar durumuna göre indirim ya da sürprim basamakları belirleniyor. Hasarsızlık indirimli poliçelerde indirim oranı %50’yi bulurken, yüksek fiyatlı poliçelerde fiyat farkı %200’ü bulabiliyor.”

TURUSAN BAĞCI: DÜZENLEME KARGAŞAYI AZALTACAK

Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı’nın açıklamaları şu şekilde: “Eski uygulamada arabayı sattıktan sonra eski aracın sahibinin yapmış olduğu trafik sigortası 15 gün daha devam ediyordu. AYM bunu aykırı bulup iptal etti, biz de zaten iptalini istiyorduk. En önemli sebeplerden biri arabayı satmışsınız, hiçbir ilişkiniz yok, yeni alan trafik sigortası yapmıyor ve kaza yapıyor. 15 günlük süreden dolayı hem sigorta şirketine hem sürücüye dava açıp sürücüden icra, hacizle para almaya çalışılıyor, tüketiciler çok zor durumda kalıyordu. Arabayı sattıktan sonra poliçe yapma zorunluluğu yeni alan kişide olması lazım.

Değişiklik 2024 yılının sonunda devreye girecek, o yüzden de devreye girmeden önce sigorta şirketlerine, kişilere, araç satıcılarına, çeşitli satış sistemlerine düzeltmeler yapmak, en önemlisi de bununla ilgili kanuni düzenleme ihtiyacı vardır. Düzenleme için AYM, 9 ay süre vermiş oldu. Düzenleme çıktıktan sonra aracı alır almak trafik sigortası yapmak zorundasınız çünkü herhangi bir teminatınız yok.

Yeni düzenleme birçok kargaşa ve davayı azaltacaktır. Mahkemeler bununla ilgili yüzbinlerce dava ile meşgul ediliyor. İnsanlar gereksiz icralarla karşı karşıya kalıyordu. Yeni düzenleme aracı satan kişileri, tüketicileri, sigorta şirketlerini rahatlatacaktır.

DİKKAT: MAYIS AYINDA CİDDİ ARTIŞ OLABİLİR

Trafik sigortası primleri 2024 yılı Ocak ayından itibaren her ay yüzde 5 artacak şekilde düzenlenmişti. Mart ayında da şubat ayına göre yüzde 5 artış devam etti. Nisanda da mart ayına göre trafik sigortası primleri yüzde 5 artacak. Ancak mayıs ayı itibarıyla trafik sigortalarında değişiklik olacak. Hasar endeksi diyebileceğimiz araç fiyatı, parça fiyatları, hasar oranları gibi birçok uygulamaya bakılıp trafik sigortası primlerini mayıs ayından itibaren yükseltme ve düşürme yetkisini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) almış oldu. Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir.

İyi sürücü ile kötü sürücü arasında önemli farklar var. İyi sürücü yüzde 50 indirim alabilirken kötü sürücü yüzde 200’e kadar sürprimi trafik sigortası ödeyebiliyor. Bu da iyi sürücü ile kötü sürücü arasında trafik sigortası prim farkını 6 kata çıkarabiliyor. Mayıs ayında da endekse göre bir artış bekliyoruz. Bununla ilgili artış olabilir dikkatli olmak lazım.”

Kaynak: Milliyet

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09 Mar 2024 - 09:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Sencer Bey - Koca yazıda yeni karara göre sigorta aracı alır almaz mı yaptırılmalı sorusunun cevabı yok. Normalde 15 günde yaptırıyordun. O mu kaldırıldı? Şimdi ben 2.el araç almak için atıyorum Bursaya gittim. Aracı ekspere soktuk. Notere gidip satışını yaptık. O an da eski sigortası iptal mi oluyor yeni kanuna göre? Yani noter çıkışında satın alınan aracı alıp eve dönmek yerine aynı gün satın aldığım aracı hareket ettirmeden (çünkü sigortasız) otobüse atlatıp, bir sigorta acentadına gidip aracın sigortasını yaptırdıktan sonra, tekrar otobüse binip aracın yanına dönüp öyle mi aracın kontağını açıp yola çıkarak eve dönebileceğim?

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 09 Mart 09:48

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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