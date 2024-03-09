Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch, Türkiye kararını açıkladı. Türkiye'nin kredi notu "B"den "B+"ya yükseltilirken, not görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.
Fitch'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beklenenin ötesinde gerçekleşen parasal sıkılaşma riskleri azalttı. Enflasyonun yıl boyunca ortalama yüzde 58'de seyretmesini, 2024 sonunda yüzde 40 ile Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık hedefinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz"
Kaynak: CNNTURK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.