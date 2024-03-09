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Büyükşehir'den 25 adet prefabrik taksi durağı ihalesi

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Büyükşehir, prefabrik malzemeden inşa edilecek 25 taksi durak yeri yapıları için ihale gerçekleştirdi

Büyükşehir'den 25 adet prefabrik taksi durağı ihalesi mask
Büyükşehir'den 25 adet prefabrik taksi durağı ihalesi
Büyükşehir'den 25 adet prefabrik taksi durağı ihalesi
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Taksici esnafına birçok farklı alanda desten veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksi durak yerlerini de daha modern hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir tarafından yapılan ihaleyle Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde bulunan 25 adet taksi durak yeri, 3 farklı ölçüyle prefabrikten yapılarla yenilenecek. 

Büyükşehir'den 25 adet prefabrik taksi durağı ihalesi

8 FİRMA TEKLİF VERDİ

25 taksi durak yeri prefabrik yapıların inşası için toplamda 8 firma teklif verdi. Bu kapsamda en yüksek teklif 14 milyon 693 bin TL ile Yavilioğlu Grup tarafından verilirken en düşük teklif ise 6 milyon 300 bin TL ile Murat Özakyüz’tan geldi.

 

MURAT ÖZAKYÜZ

6.300.004,00 TRY Altı Milyon Üç Yüz Bin Dört  TRY

MAÇAN PREFABRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6.480.000,00 TRY Altı Milyon Dört Yüz Seksen Bin  TRY

İZERCAN METAL YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

7.894.000,00 TRY yedi Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin  TRY

RENK TABELA ENDÜSTRİYEL ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9.998.000,00 TRY Dokuz Milyon Dokuz yüz Doksan Sekiz Bin  TRY

KANDEMİR İNŞAAT PEYZAJ MİMARLIK DEKORASYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -

11.000.000,00 TRY On Bir Milyon  TRY

LAMRA İNŞAAT MÜHENDİSLİK YAPI PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ARV GROUP KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

11.243.250,00 TRY On Bir Milyon İki Yüz Kırk Üç Bin İki Yüz Elli  TRY

KEMAL TOPRAK MAKİNA HIRDAVAT BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.333.333,00 TRY On Üç Milyon Üç Yüz Otuz Üç Bin Üç Yüz Otuz Üç  TRY

YAVİLİOĞLU GRUP REKLAM PLASTİK İNŞAAT TAAHHÜT MOBİLYA DEKORASYON PREFABRİK YAPILAR KONTEYNER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14.693.000,00 TRY On Dört Milyon Altı Yüz Doksan Üç Bin  TRY

 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Büyükşehir

09 Mar 2024 - 09:30 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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