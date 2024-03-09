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Fon davasında ara karar: Selçuk İnan’ın da ifadesi alınacak

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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme ara kararında, Selçuk İnan’ın ifadesinin alınması için Gaziantep’e talimat yazılmasına ve bazı banka üst düzey çalışanlarının duruşmada hazır edilmesi için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.

Fon davasında ara karar: Selçuk İnan’ın da ifadesi alınacak mask
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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu bazı müştekiler de taraf avukatlarıyla katıldı.

"AĞABEYİM BANA PARA VERİR, BEN DE NE KADAR OLDUĞUNU SORMAZDIM"

Turan, Muslera, Belözoğlu ve Erzan’ın savunmalarının ardından devam eden duruşmada Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan da tanık olarak dinlendi. Okan Turan ifadesinde, ‘’Ağabeyim Arda Turan, banka şube müdürü Seçil Erzan’a para veriyordu. Ben şubede Seçil hanıma ve Asiye hanıma zaman zaman para teslim ettim. Seçil Erzan’a para teslim etmek için 5-6 kez yanına gitmişimdir. Ben Seçil Erzan’a ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum. Ağabeyim bana para verir, ben de ne kadar olduğunu sormazdım" dedi.

DURUŞMADA GERGİNLİK OLDU

Sanık Nazlı Can ise savunmasında, “Ben hala ne yaşadığımı anlamış değilim. Burada olanlar adeta bir film gibi. Seçil hala birilerini suçluyor. Olay şu anlama geliyor, ‘hırsızın hiç mi suçu yok’. Seçil, annesinin hastane parasından kol saati parasına kadar her şeyi benim üzerimden gönderiyordu. Ben de kendisine neden benim üzerimden her şeyi gönderiyorsun dediğimde, ‘Ben banka müdürüyüm Benim üzerimden hesap hareketlerim görünmesin’ diyordu. Seçil herkesi inandırıyordu. İnsan akıl tutulması yaşıyordu. Seçil bana diyor ya ‘Nazlı anlatsın her şeyi’ asıl kendisi anlatsın. Benim yedi sülalemin hesaplarına bakılsın” dedi. Nazlı Can’ın savunmasına sinirlenen Seçil Erzan ise, ‘Kardeşi arabasını ne kadar zamanda aldı, cevap versin?’ diye sordu. Nazlı Can ise "Kardeşimi ikna etti. Ben 20 yıldır Seçil ile görüşmüyordum. Nerden çıktı karşıma’ dedi. Bunun üzerine Erzan, "Ben kardeşini nasıl ikna edebilirim? Kardeşini kendisi ikna etti" diye karşılık verdi.

"BENİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DOLANDIRICISI YAPTILAR"

Duruşmada tekrar söz almak isteyen Erzan, "Ben bir sarmalın içine düştüm. Bankanın bunu bilme ihtimali yüzde yüz vardı, biliyordu. Ben dolandırıcı değilim, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar. Mağduriyetler var, bunun giderilmesi için ne yapmam gerekiyorsa razıyım. Ben niye hayatımı mahvedeyim? Ben de babamın bir kızıyım, babam vefat etmiş, ben niye bunları insanlar para kazansın diye yapayım? Hep kendime güvendim ben, para görmek bile istemiyordum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Yaklaşık 13 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

SELÇUK İNAN’IN İFADESİ ALINACAK

Müştekilerden Selçuk İnan’ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına hükmeden heyet, banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla ile diğer banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Fatih Terim’in tanık olarak dinlenmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesine hükmedildi

Banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun dinlenmesine ilişkin talebin bu tanıklar dinlendikten sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme, ayrıca Nur Erkasap ve Fatih Terim’in de tanık olarak dinlenmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesine de hükmetti.

1 KİŞİYE ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, tanık olarak dinlenecek olan Hakan Kıran’ın zorla getirilmesine de hükmederek duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

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09 Mar 2024 - 09:39 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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