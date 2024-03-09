Ahmet Çalık’ın acı günü... Proje tanıtım toplantısı ertelendi

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık’ın babası Muhammet Çalık bir süre önce bypass ameliyatı oldu. Yoğun bakımda tedavi gören Muhammet Çalık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Çalık’ın cenazesi bugün Karamürsel Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
TOPLANTI ERTELENDİ
Ahmet Çalık’ın bugün gerçekleştireceğini duyurduğu meclis üyeleri ve proje tanıtımı toplantısı ise ileri bir tarihe ertelendi.
CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık’ın babası Muhammet Çalık bir süre önce bypass ameliyatı oldu. Yoğun bakımda tedavi gören Muhammet Çalık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Çalık’ın cenazesi bugün Karamürsel Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.