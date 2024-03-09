Ahmet Çalık’ın acı günü... Proje tanıtım toplantısı ertelendi

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık’ın babası Muhammet Çalık bir süre önce bypass ameliyatı oldu. Yoğun bakımda tedavi gören Muhammet Çalık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Çalık’ın cenazesi bugün Karamürsel Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



TOPLANTI ERTELENDİ

Ahmet Çalık’ın bugün gerçekleştireceğini duyurduğu meclis üyeleri ve proje tanıtımı toplantısı ise ileri bir tarihe ertelendi.