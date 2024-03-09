Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükakın: “Ramazan ayımız yaralı kalplerimize şifa olsun”

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükakın, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle yayınladığı mesajda ülkemizin ve tüm İslam âleminin hayırlı bir Ramazan ayı geçirmesi temenni etti.

Büyükakın: “Ramazan ayımız yaralı kalplerimize şifa olsun” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmamız nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Büyükakın; “ Ramazan ayımız, yaralı kalplerimize merhem, ruhlarımıza şifa olsun” dedi.

Başkan Büyükakın, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle yayınladığı mesajda ülkemizin ve tüm İslam âleminin hayırlı bir Ramazan ayı geçirmesi temenni etti. Yeni yüzyıldaki ilk Ramazan ayına mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini dile getiren Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti:” Bu Ramazan ayına kalplerimiz buruk girdik maalesef. İnşallah bu mübarek aylar, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olur. İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda bu mübarek günler hürmetine insanlık yeniden asli kimliğine kavuşur.

Peygamber efendimizin “Eğer bizler, Ramazan’ın faziletlerini bilseydik, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederdik” buyurduğu gibi ayların en güzeli, en şereflisi Ramazan ayını fırsat bilelim. En iyi şekilde idrak etmeye çalışalım. Kirlenmiş dünyamıza barış ve kardeşlik gelmesi için hep birlikte kalpten el açıp dualar edelim.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, bu Ramazan ayında da tüm birimlerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarımız, sıcak yemek dağıtımlarımız ve evde bakım hizmetlerimiz Ramazan ayında da artarak devam edecek. Kocaeli’nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan geçirmesini temenni ediyorum. Sağlık ve mutluluk içinde Ramazan Bayramına kavuşabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum”

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Büyükşehir, yeni, başkan, Ramazan

09 Mar 2024 - 10:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.133 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaman, kadın personele teşekkür etti mask
Kocaman, kadın personele teşekkür etti
Aygün'den Ramazan Ayı mesajı mask
Aygün'den Ramazan Ayı mesajı
Büyükakın: “Ramazan ayımız yaralı kalplerimize şifa olsun” mask
Büyükakın: “Ramazan ayımız yaralı kalplerimize şifa olsun”
Derince Millet Bahçesi pırıl pırıl mask
Derince Millet Bahçesi pırıl pırıl
Büyükşehir'den 25 adet prefabrik taksi durağı ihalesi mask
Büyükşehir'den 25 adet prefabrik taksi durağı ihalesi
Schengen için yeni yol haritası! mask
Schengen için yeni yol haritası!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL