Şirin, “Ortak sevdamız Derince”

Cumhur İttifakı’nın adeta tek yürek olarak seçim çalışmalarını sürdürdüğü Derince’de bu kez Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin'in organize ettiği esnaf buluşması programı gerçekleşti.
PROJELERİNİ ANLATTI
Çenedağ Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte hizmete sunacakları projelerle ilgili bilgiler de paylaşan Şirin, “Bizleri muhabbetle karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Ortak sevdamız Derince’miz için hazırız, kararlıyız. Allah nasip ederse 31 Mart tarihinde yapılacak seçimleri kazanarak ilçemize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.