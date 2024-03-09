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09 Mar 2024 - 10:29- Asayiş G:

Bartın'da feci olay! İki işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 27 yaralı

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Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Bartın'da feci olay! İki işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 27 yaralı mask
Bartın'da feci olay! İki işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 27 yaralı
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Kurtköy köyü mevkiinde Necmi G. (67) idaresindeki 74 M 0203 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Bartın'da feci olay! İki işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 27 yaralı

Kaynak: AA

# işçi, Kaza, servis, polis

09 Mar 2024 - 10:29 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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