Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını belirtti. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için ülke genelindeki SYDV'ler aracılığıyla yardımları sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 837,3 milyon lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.
SYDV'lere aktarılan kaynağın, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz çalıştığını anlatan Göktaş, kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.