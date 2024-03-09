Gebze’de skandal olay… Seçim görevini devretmek isteyen öğretmen gözaltına alındı

Skandal olay Gebze Adliyesinde gerçekleşti. Matematik öğretmeni M.L. sağlık sorunları sebebiyle seçim görevini öğretmen olan eşine devretmek üzere Adliyeye gitti. Kurul görevlileri öğretmenleri seçim kurulu hakimine yönlendirdi. Derdini anlatmak isteyen çifte iddiaya göre hakim hakaret etti ve çifti odadan kovdu. Daha sonra hakimin isteğiyle öğretmenlerin ifadesi alındı. Öğretmen M.L. geceyi nezarette geçirdi.

EĞİTİM BİR SEN'DEN TEPKİ

Konu hakkında Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı sosyal medya üzerinden şunları söyledi:

''Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukunun yaşam bulduğu yerde tuz da kokar. Maalesef tuz kokmuştur. Konu araştırılmalı, hakikat ortaya çıkarılmalı, gereği yapılmalıdır. Biz konunun takipçisi olacağız”

ŞAHİN YAŞLIK TEPKİ GÖSTERDİ

Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık yaşananlarla ilgili olarak, öğretmenin sağlık sorunlarını anlatma çabasına rağmen hakimin hakaretlerine uğradığını ve odadan kovulduklarını söyledi. Evlerine giden çiftin polis tarafından çağırıldığını belirten Yaşlık, öğretmenlerin sağlık kontrolünün ardından Mutlukent Polis Merkezine götürüldüğünü, bu sırada kreşte olan çocuklarına öğretmen arkadaşlarının sahip çıktığını söyledi.

Yaşlık bir öğretmenin görevini aksatmama adına sorunun çözümü için makama başvurduğunu, hakim makamın yetkilerini şahsı için kullandığını belirterek, öğretmenin geceyi nezarette geçirmesine tepki gösterdi.

Kaynak: mebpersonel.com

Kaynak: Kaynak: mebpersonel.com