Özlü: En güçlü destekle en güzel hizmete devam

MİTİNG HAVASINDA GEÇTİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü’nün 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirdiği halk buluşması adeta miting havasında geçti. Yuvacık Meydanı’nı hınca hınç dolduran Başiskeleliler, Yasin Özlü’yü büyük coşku ve sevgi seli karşıladı.

BU İŞ NASİP İŞİ “ HİZMET BORCUMUZ VARDI”

Gençlerin yoğun tezahüratlarıyla kürsüye çıkan Başkan Özlü, “Bizim bu millete hizmet borcumuz vardı. Doğup büyüdüğüm, her bir sokağında anılarımın olduğu, gençliğimizi verdiğimiz bu güzel topraklara hizmet etmemizi sağlayan her bir Başiskeleli hemşehrime çok teşekkür ediyorum. Bu iş nasip işi. Bu güzel işi bize nasip eden Allah’a hamdolsun” dedi.

“MİLLETE HİZMET SÖZÜNÜ TUTTUK”

Yasin Özlü şöyle devam etti: “20’li yaşlardan beri hizmet ettiğimiz bu davaya, bu millete, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etme sözümüz vardı. Sizin de büyük teveccühünüz ile bu sözümüzü tuttuk. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren de bu sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

“SON 5 YILDA GÜZEL İŞLER YAPTIK”

Bu kutlu yola çıktığımız ilk günden bugüne söylediğimiz her sözün arkasında durmaya çalıştık. Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle 5 yıldır ilçemize hizmet ediyoruz. Hamdolsun çok güzel hizmetleri hep birlikte, sizlerin desteğiyle yaptık. Kentimize; kütüphaneler, sosyal tesisler, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, gençlik merkezleri başta olmak üzere daha birçok eser yaptık.

“GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM”

Kilometrelerce yeni imar yolları açtık, yeni yollar yaptık. İlçemize yeni prestijli, ışıl ışıl caddeler kazandırdık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için 60 adet çocuk parkı yaptık. İlçemizin doğal güzelliklerini korumak adına bu dönemde millet bahçeleri yaptık. Hepsini sizlerle beraber yaptık. İnşallah önümüzdeki 5 yıl boyunca da güzel işler yapmaya hep birlikte devam edeceğiz.

“SİZİN BAŞINIZI ÖNE EĞDİRMEDİK”

Birçok güzelliği şehrimize kazandırmaya çalışırken sizlere mahcup olmamak, sizin başınızı öne eğdirmemek için çok gayret ettik. Hamdolsun sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir iş yapmadık. Cumhur İttifakı’mız ve Başiskele halkımızın destekleriyle birlik ve beraberlik içerisinde bir duruş sergiledik. O duruş neticesinde partimiz ve Cumhur İttifakı’mız bizi tekrar sizlere hizmet etmek için görevlendirdi. Allah’a bolca hamd ediyorum. Mevla bu güzel millete hizmet etmeyi nasip etti bana.”

“GÜVENİNİZE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

“Bize olan güveninize ve desteğinize yine 5 yıl boyunca layık olmaya çalışacağız. Türkiye'nin Lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'nın bütün paydaşlarına ve Başiskeleli tüm hemşehrilerime bize hizmet etme görevi ve şerefi verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl boyunca yine Başiskele’ye yakışır, bizim yüzyılımıza, Türkiye Yüzyılı’na yakışır işler yapmayı da sizlerin büyük desteğiyle Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN