Muharrem Tutuş beyannamesini yarın açıklıyor

AK Parti 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilçe ilçe de seçim beyannameleri kamuoyuyla paylaşıyor. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş da beyannamesini yarın açıklıyor
KOCAELİ KONGRE MERKEZİ’NDE
Cumhur İttifakı’nın İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyanname açıklaması yarın (10 Mart Pazar) gerçekleştirilecek. Beyanname ve meclis üyesi aday tanıtım toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılımın yoğun olması beklenen açıklama saat 12.00’da başlayacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.