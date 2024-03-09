Aygün, Kadınlar Günü´nü Kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programları kapsamında Derince genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu özel gün dolayısıyla Derince Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi. Yelken Kafe’de düzenlenen programa yoğun ilgi gösterilirken Başkan Aygün, çalışanları tek tek kutlayarak hediye takdiminde bulundu. Toplumumuzun ve geleceğimizin inşasında en büyük yükün kadınlarda olduğunu belirten Başkan Aygün, beş yıl boyunca birlikte görev yaptığı kadın çalışanlara gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN