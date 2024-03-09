Çetinkaya yorulmadan çalışıyor

İŞYERİ ZİYARETİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya yorulmadık nedir bilmiyor. Gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Çetinkaya, bu kapsamda Neşem Gelinlik işletmesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında işyeri sahipleri Neşe Sadıç ve Hicret Sadıç ile görüştü. İşyeri sahipleri Çetinkaya’ya seçim çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretleri için teşekkür etti.

OKUL GEZİLERİ

Belediye Başkan Adayı Çetinkaya’nın bir başka ziyareti 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu, Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Necdet Calp İlkokulu oldu. Ziyaretleri sırasında okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerle görüşerek kadın öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Mesut Çetinkaya, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: BÜLTEN