Aygün'den Ramazan Ayı mesajı

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

Ramazan’ın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Aygün, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayına kavuşmuş olmanın huzurunu yaşamaktayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında dini vecibelerimizi yerine getirmeye gayret göstermeliyiz. Bu mübarek ayda, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini yaşayıp yaşatmalıyız. Bizler de her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacak ve yanlarında olacağız”

KARDEŞLİĞİMİZE KATKI SUNACAK

“Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran Ramazan-ı Şerifin kardeşliğimizin güçlenmesine katkı sunacağına inanıyorum. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyor, Yüce Rabbimden bu mübarek ayın vatanımıza, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

Kaynak: BÜLTEN