Baba, amca ve oğlu aynı takımda

AYKUT OKAN, KARDEŞİ VE OĞLU İLE AYNI TAKIMDA
İlimiz spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden olan Aykut Okan, yıllarca Süper Lig ve 1.Lig’de futbol oynadı. Şimdi de ilimizde Okanspor Kulübü’nü kurup, teknik direktörlük yapıyor. Aykut Okan’ın kardeşi Turgut Okan da daha önce profesyonel olarak Petkimspor ve değişik amatör takımlarda futbol oynadı. İki kardeş Altın Kiraz Turnuvası’nda Öz-Can Pişmaniye takımında forma giyiniyor. Aykut Okan, turnuvada aynı takımda sadece kardeşi Turgut Okan değil, oğlu Furkan Okan da yer alıyor. Furkan Okan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Daha önce Turgut Amcamla son zamanlarında beraber aynı takımda oynamıştık. Ama babama yetişemedim. İkisi de çok iyi futbolculardı, ben fazla çekmemişim. Turnuvada da olsa Babam ve Amcamla yan yana oynamak çok büyük mutluluk yaşattı bana” dedi. Uğur ULUDAĞ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.