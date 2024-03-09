Karamürsel İY ve Gölcükspor U-18’lerde zirvede yalnız kaldı

İKİ TAKIMDA SON MAÇLARINI KAZANDI

Bu grupta averajla 41 puanla ikinci sırada bulunan Karamürsel İY, az da olsa Play-Off şansı bulunan 33 puanlı Kullarspor’u Karamürsel Stadı’nda konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip, rakibini 3-0 yendi. Lider Gölcükspor ise Körfez deplasmanında Esenspor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçtan 6-1 galip ayrıldı. U-18 Ligi Elit A Grubu’nda orta sıralarda yer alan iki takımın maçında ise İzmit 41 FK, Başiskele Birlikspor’u 5-0 mağlup etti.



U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Gölcükspor 19 13 5 1 71 13 44 2-Karamürsel İ.Y 19 13 5 1 53 13 44 3-Hisareynspor 18 11 5 2 48 25 38 4-Yeşilovaspor 18 12 2 4 40 17 38 5-Kullarspor 18 9 6 3 40 15 33 6-Derince Birlikspor 18 9 1 8 34 26 28 7-Başiskele Birlikspor 18 8 1 9 41 41 25 8-İzmit 41 FK 18 6 1 11 39 56 19 9-Esenspor 18 5 0 13 20 78 15 10- Kartepe Belediye 18 0 0 18 0 51 0 11-Bağçeşmespor 18 0 0 18 0 51 0



TOPLU SONUÇLAR

Hisareynspor: 1 Yeşilovaspor: 0

Karamürsel İY: 3 Kullarspor: 0

Esenspor: 1 Gölcükspor: 6

Kartepe Belediye: 0 D.Birlik: 3 (H)

İzmit 41 FK: 5 Başiskele Birlik: 0