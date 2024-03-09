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Karamürsel İY ve Gölcükspor U-18’lerde zirvede yalnız kaldı

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U18 Ligi Elit A Grubu’nda Yeşilovaspor’un Hisareynspor’da mağlup olmasıyla zirvede Karamürsel İY ile Gölcükspor yalnız kaldı. Karamürsel İY ile Gölcükspor son iki haftaya 44’er puanla baş başa giriyorlar.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Karamürsel İY ve Gölcükspor U-18’lerde zirvede yalnız kaldı mask
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İKİ TAKIMDA SON MAÇLARINI KAZANDI

Bu grupta averajla 41 puanla ikinci sırada bulunan Karamürsel İY, az da olsa Play-Off şansı bulunan 33 puanlı Kullarspor’u Karamürsel Stadı’nda konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip, rakibini 3-0 yendi. Lider Gölcükspor ise Körfez deplasmanında Esenspor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçtan 6-1 galip ayrıldı. U-18 Ligi Elit A Grubu’nda orta sıralarda yer alan iki takımın maçında ise İzmit 41 FK, Başiskele Birlikspor’u 5-0 mağlup etti.

 


U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Gölcükspor

19

13

5

1

71

13

44

2-Karamürsel İ.Y

19

13

5

1

53

13

44

3-Hisareynspor

18

11

5

2

48

25

38

4-Yeşilovaspor

18

12

2

4

40

17

38

5-Kullarspor

18

9

6

3

40

15

33

6-Derince Birlikspor

18

9

1

8

34

26

28

7-Başiskele Birlikspor

18

8

1

9

41

41

25

8-İzmit 41 FK

18

6

1

11

39

56

19

 9-Esenspor

18

5

0

13

20

78

15

10- Kartepe Belediye

18

0

0

18

0

51

0

11-Bağçeşmespor

18

0

0

18

0

51

0

 

Karamürsel İY ve Gölcükspor U-18’lerde zirvede yalnız kaldı


 

 

 

TOPLU SONUÇLAR

Hisareynspor: 1 Yeşilovaspor: 0

Karamürsel İY: 3 Kullarspor: 0

Esenspor: 1 Gölcükspor: 6

Kartepe Belediye: 0 D.Birlik: 3 (H)

İzmit 41 FK: 5 Başiskele Birlik: 0

# karamürsel, Kartepe, İzmit, Körfez

09 Mar 2024 - 11:55 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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