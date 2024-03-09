Karamürsel İY ve Gölcükspor U-18’lerde zirvede yalnız kaldı

İKİ TAKIMDA SON MAÇLARINI KAZANDI
Bu grupta averajla 41 puanla ikinci sırada bulunan Karamürsel İY, az da olsa Play-Off şansı bulunan 33 puanlı Kullarspor’u Karamürsel Stadı’nda konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip, rakibini 3-0 yendi. Lider Gölcükspor ise Körfez deplasmanında Esenspor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçtan 6-1 galip ayrıldı. U-18 Ligi Elit A Grubu’nda orta sıralarda yer alan iki takımın maçında ise İzmit 41 FK, Başiskele Birlikspor’u 5-0 mağlup etti.
U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Hisareynspor: 1 Yeşilovaspor: 0
Karamürsel İY: 3 Kullarspor: 0
Esenspor: 1 Gölcükspor: 6
Kartepe Belediye: 0 D.Birlik: 3 (H)
İzmit 41 FK: 5 Başiskele Birlik: 0
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.