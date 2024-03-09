Hisareynspor, Gölcükspor’dan sonra Yeşilovaspor’u da yendi

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Çok iddialı takımların yer aldığı U-18 Ligi Elit A Grubu’nda şampiyonluk ve Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. Bu grupta son haftalardaki çıkışlarıyla dikkat çeken Hisareynspor ile Yeşilovaspor, çok kritik bir maça çıktı. 35 puanlı Hisareynspor ile 38 puanlı Yeşilovaspor takımları kozlarını Gölcük Kavaklı Stadı’nda paylaştı. Hisareynspor, 27.dakikada Muhammet Kaya’nın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı, iki takım puanları eşitlendi. Ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan maç 3-3 berabere bitmişti. Hisareynspor, ikili averajda rakibine üstünlük sağladı, Play-Off yarışında avantajlı duruma geldi.