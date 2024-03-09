Hisareynspor, Gölcükspor’dan sonra Yeşilovaspor’u da yendi

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ
Çok iddialı takımların yer aldığı U-18 Ligi Elit A Grubu’nda şampiyonluk ve Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. Bu grupta son haftalardaki çıkışlarıyla dikkat çeken Hisareynspor ile Yeşilovaspor, çok kritik bir maça çıktı. 35 puanlı Hisareynspor ile 38 puanlı Yeşilovaspor takımları kozlarını Gölcük Kavaklı Stadı’nda paylaştı. Hisareynspor, 27.dakikada Muhammet Kaya’nın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı, iki takım puanları eşitlendi. Ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan maç 3-3 berabere bitmişti. Hisareynspor, ikili averajda rakibine üstünlük sağladı, Play-Off yarışında avantajlı duruma geldi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.