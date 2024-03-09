Özkar: Marifet iltifata tabidir

“ÖNCELİKLE OYUNCU GRUBUMUZU VE TEKNİK EKİBİ KUTLUYORUM”

Koordinatör Ayhan Özkar, yaptığı açıklamada, "Başarılı bir kimse, desteklenir, takdir edilir ve övülürse daha iyi işler yapar" atasözü ile başlamak doğru olsa gerek. Futbol akademimiz U16 takımı Kocaeli'de son dört takım arasına kalarak ilimizi ve Başiskele ilçemizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanmıştır. Bu büyük başarı hikayesi için öncelikle oyuncu grubumuzu canı gönülden tebrik ediyoruz. Gelelim hikayenin mimarları olan teknik sorumlumuz Sinan Erkol ve yardımcı hocamız Furkan Çetin’i bu büyük başarı için ayrıca tebrik ediyoruz.

“SİNAN ERKOL VE FURKAN ÇETİN HOCALARIMIZ ÇOK EMEK VERDİLER”

Kulübümüzün yapılanma sürecinin başlamasından itibaren bizimle beraber olan ve bu davanın bir parçası olarak bizlerle yol yürümeye devam eden Sinan Erkol Hocamızın emeği çok fazla. Ayrıca bizlerle birlikte çalıştığı genç dinamik Furkan Çetin Hocamız ile beraber 2023-2024 sezonunda sadece U16 grubunda değil U12 ve U15 grupları ile şampiyonluğa uzanmış olup U15 takımı ile Play-Off grubunda mücadele etmeye hak kazanmışlardır. "Marifet iltifata tabidir" diyerek bütün altyapı ekibimizi bu süreçte destekleyen başta kulüp başkanımız Fahri Altıntaş ve yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bizlere desteğini hiç bir zaman esirgemeyen kulübümüzün sembol isimlerine ve velilerimize de teşekkürler ediyoruz. Bizler aynı kararlılıkla çalışmaya üretmeye devam edeceğiz.