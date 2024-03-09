Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Marmara Mardinliler Derneği’ni ziyaret etti

Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi mask
Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi
Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Derince genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam den Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile birlikte bu kez Marmara Mardinliler Derneği'ne konuk oldu. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu programa Marmara Mardinliler Derneği üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi

ŞİRİN’DEN BİRLİKTELİK VURGUSU

Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin, seçim sürecine dair mesajlar verdi. Derince’ye hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Şirin, “STK’larımızla, esnaflarımızla ve kentimizin tüm dinamikleri ile el ele vererek ilçemize değer katan çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Derneklerimizle olan bu diyaloğumuz 31 Mart sonrasında da artarak devam edecek” dedi.

Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Konuşmasında seçim beyannamesinde yer alan projelerini de paylaşan İbrahim Şirin, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Deniz Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etabının ihale aşamasında olduğunu belirten Şirin “Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 15 Mart tarihinde ilk etap için ihaleyi gerçekleştirecek. İlk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından konutlarımızın halkımıza teslim edilmesi ile birlikte ikinci ve üçüncü etapları da yine bölge sakinlerimizle istişare ederek başlatacağız” diyerek süreçle ilgili bilgi verdi.

Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi

TALUS’DAN 31 MART MESAJI

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus da ev sahipliği için Ekrem Güneri ve dernek üyelerine teşekkür ederek “Yerel seçimler öncesi AK Parti ve Cumhur İttifakı teşkilatlarımız tüm ilçelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada bizlere gösterilen teveccüh, aynı zamanda çalışma azmimizi de arttırıyor. Derince şunu çok iyi bilir ki millete hizmet AK Parti ve Cumhur İttifakının işidir. Allah’ın izniyle ve halkımızın takdiriyle inanıyorum ki 31 Mart tarihinde de hizmet ve eser siyaseti kazanacak.” dedi.

Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi

SAMİMİYETİNİZDEN GÜÇ ALIYORUM

Mardinliler Derneği’nde gösterilen ilgi ve teveccühe bir kez daha teşekkür eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus “Mardinli olmam hasebiyle derneğimize ne zaman gelsem hemşehrilerim beni bağrına basıyor. Sizlerden ve bu samimiyetinizden ben de güç alıyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mardinli hemşehrilerim bugüne dek her zaman bize destek verdi. Desteklerinizi her daim yanımızda hissediyoruz. Yine hem Derince’de hem de Kocaeli’de sandıkları patlatacağınıza olan inancım tam” diyerek Mardinli hemşehrilerine teşekkür etti.

BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ve meclis üyesi adaylarına teşekkür eden Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri, “Biz sivil toplum kuruluşları olarak tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz fakat hemşehrimiz Şahin Talus’un AK Parti Kocaeli İl Başkanı olması bizim için ayrı önem arz ediyor. Şahsım ve Mardinli hemşehrilerim Şahin başkanımızın yanındayız. Seçim sürecinde de Mardinli hemşehrilerimizin İbrahim Şirin’e yoğun desteği olacağına inanıyorum” dedi.

# Kocaeli, AK Parti, seçim, 31 Mart, başkan, Cumhur İttifakı, ilçe, meclis

09 Mar 2024 - 12:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.133 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Gölcüklü çocuklar geleneksel Ramazan akşamları coşkusunu yaşayacak mask
Gölcüklü çocuklar geleneksel Ramazan akşamları coşkusunu yaşayacak
Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı mask
Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı
Mart kapıdan baktırdı: Bolu’nun doğa harikası beyaz örtüyle kaplandı mask
Mart kapıdan baktırdı: Bolu’nun doğa harikası beyaz örtüyle kaplandı
Kocaeli Valisi Yavuz'dan ramazan ayı mesajı mask
Kocaeli Valisi Yavuz'dan ramazan ayı mesajı
Kocaman: Kartepeli kadınlarımız çok maharetli mask
Kocaman: Kartepeli kadınlarımız çok maharetli
Gölcük'te Kadınlar Günü kutlandı mask
Gölcük'te Kadınlar Günü kutlandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL