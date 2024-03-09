Talus ve Şirin’e Mardinliler’den büyük ilgi

Derince genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam den Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile birlikte bu kez Marmara Mardinliler Derneği'ne konuk oldu. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu programa Marmara Mardinliler Derneği üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

ŞİRİN’DEN BİRLİKTELİK VURGUSU

Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin, seçim sürecine dair mesajlar verdi. Derince’ye hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Şirin, “STK’larımızla, esnaflarımızla ve kentimizin tüm dinamikleri ile el ele vererek ilçemize değer katan çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Derneklerimizle olan bu diyaloğumuz 31 Mart sonrasında da artarak devam edecek” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Konuşmasında seçim beyannamesinde yer alan projelerini de paylaşan İbrahim Şirin, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Deniz Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etabının ihale aşamasında olduğunu belirten Şirin “Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 15 Mart tarihinde ilk etap için ihaleyi gerçekleştirecek. İlk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından konutlarımızın halkımıza teslim edilmesi ile birlikte ikinci ve üçüncü etapları da yine bölge sakinlerimizle istişare ederek başlatacağız” diyerek süreçle ilgili bilgi verdi.

TALUS’DAN 31 MART MESAJI

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus da ev sahipliği için Ekrem Güneri ve dernek üyelerine teşekkür ederek “Yerel seçimler öncesi AK Parti ve Cumhur İttifakı teşkilatlarımız tüm ilçelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada bizlere gösterilen teveccüh, aynı zamanda çalışma azmimizi de arttırıyor. Derince şunu çok iyi bilir ki millete hizmet AK Parti ve Cumhur İttifakının işidir. Allah’ın izniyle ve halkımızın takdiriyle inanıyorum ki 31 Mart tarihinde de hizmet ve eser siyaseti kazanacak.” dedi.

SAMİMİYETİNİZDEN GÜÇ ALIYORUM

Mardinliler Derneği’nde gösterilen ilgi ve teveccühe bir kez daha teşekkür eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus “Mardinli olmam hasebiyle derneğimize ne zaman gelsem hemşehrilerim beni bağrına basıyor. Sizlerden ve bu samimiyetinizden ben de güç alıyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mardinli hemşehrilerim bugüne dek her zaman bize destek verdi. Desteklerinizi her daim yanımızda hissediyoruz. Yine hem Derince’de hem de Kocaeli’de sandıkları patlatacağınıza olan inancım tam” diyerek Mardinli hemşehrilerine teşekkür etti.

BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ve meclis üyesi adaylarına teşekkür eden Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri, “Biz sivil toplum kuruluşları olarak tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz fakat hemşehrimiz Şahin Talus’un AK Parti Kocaeli İl Başkanı olması bizim için ayrı önem arz ediyor. Şahsım ve Mardinli hemşehrilerim Şahin başkanımızın yanındayız. Seçim sürecinde de Mardinli hemşehrilerimizin İbrahim Şirin’e yoğun desteği olacağına inanıyorum” dedi.