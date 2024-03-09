Dünya kadınlar günü maçını dostluk kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte Kocaeli Kadın Futbol Kulübü futbolcuları ve anneleriyle buluştu.

DOSTLUK KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Doğu Kışla Halı Saha Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Büyükakın, futbolcu kızlar ve anneleriyle sahaya çıkarak futbol oynadı. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, 1-1'lik skorla sonuçlandı, dostluk kazandı.

"KATLİAMA DUR DEMEK LAZIM"

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan, Başkan Büyükakın, "Aslında Dünya Kadınlar Günü dediğimiz gün, kutlanacak bir gün değil, anılacak bir gün. Gazze'de bugüne kadar 9 bin kadın hayatını kaybetti. Toplamda çocuklarla birlikte 13 bine ulaşan kadın ve çocuk ölümü oldu. Bunları da unutmamak lazım. Orada yaşanan katliama dur demek lazım. Onu da bu vesile ile sizlere hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZLERİ HAYATIN HER ALANINDA GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ"

Daha önce antrenmanlarına geldiği sporculara onlarla futbol oynayacağının sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, "Özellikle kadınların futbolda da başarılı olmaları bizi sevindiriyor. Sizleri sahalarda görmek, hayatın her alanında görmek bizler için gerçekten mutluluk verici. Özellikle anneleri, babaları, çocukların spor yaşamına katkı sağlayan ebeveynleri çok tebrik ediyorum" diye konuştu.

Maçın ardından Başkan Büyükakın, sporcularla kupa kaldırarak, hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: BÜLTEN