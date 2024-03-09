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Milli savaş yönetim sistemi Katar'a ihraç edilecek

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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ADVENT Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'nin ihraç edildiği ülkelere Katar eklenecek.

Milli savaş yönetim sistemi Katar'a ihraç edilecek mask
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HAVELSAN, Katar'da gerçekleştirilen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) yazılım tabanlı çözümlerini ve "dijital birlik" konseptini sergiledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara üçüncü kez katılım sağladıklarını söyledi.

Fuar çerçevesinde daha önce tamamladıkları projeler ve onların devam eden bakım-onarım sözleşmelerinin yenilemelerini ele aldıklarını ifade eden Nacar, bu kapsamda helikopter simülatörünün bakım-idame sözleşmesini imzaladıklarını bildirdi.

Katar'daki eğitim projelerine yönelik birtakım görüşmeler, çalışmalar yaptıklarını dile getiren Nacar, bu yönüyle fuarın verimli geçtiğini belirtti. Nacar, fuarda çeşitli ülkelerden temsilcilerle önemli görüşmeler gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Katar'da özellikle yeni yapılan eğitim merkezlerinde donanım, ekipman ve eğitim konseptinin oturmadığını belirten Nacar, devam eden projelere ilişkin görüşmeler ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Nacar, bu kapsamda bir mutabakat anlaşması da imzaladıklarını bildirdi.

Nacar, "Katar'da geleceği iyi görüyoruz. Burada 10 yılımızı doldurduk. Bir 10 yıl, 20 yıl daha Katar'da bu imkanların olabileceğini düşünüyoruz. Burada iyi bir model geliştirdik. Bu model diğer firmalarımıza da örnek oluyor. Özellikle tesis ettiğimiz güvene dayalı işbirliği burada çok büyük karşılık veriyor, değer görüyor. Biraz yavaş da olsa işlerimiz Katar ile devam ediyor." dedi.

Paraşüt simülatörü ve insansız deniz aracı

HAVELSAN'ın paraşüt simülatörünün Katar'daki eğitim merkezlerinde kullanılabilecek enstrümanlardan biri olduğuna işaret eden Nacar, "Bu ürünü burada sergilemek gerçekten büyük bir avantaj oldu. Çünkü kendi eğitim merkezinin olduğu stantta sergilendi. Benzer ürünleri oraya konumlandırma imkanı oluyor." diye konuştu.

Denizcilik tarafında da daha önce imzalanan sözleşmeler kapsamındaki tercihler doğrultusunda ADVENT Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni burada konumlandıramadıklarını belirten Nacar, şunları kaydetti:

"DEARSAN ile imzalanan hücumbot projesinde ADVENT ürününü ilk kez Katar Deniz Kuvvetlerine vermiş olacağız. Yerli iş ekosistemimizde bulunan tersanelerle birlikte insansız çözümler konusunda da sunumlarını yaptı arkadaşlarımız. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Katar Deniz Kuvvetleri ile işbirliğine açık bir alan olduğunu görüyoruz. Bunu da değerlendirmek üzere elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA

# ifade, yeni

09 Mar 2024 - 12:37 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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