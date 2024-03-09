Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 560 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 903 satışla Renault, 7 bin 730 satışla da Citroen takip etti.

Satış sıralamasında Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkati çekti.

Ford, 7 bin 145 satışla dördüncü, Volkswagen 6 bin 730 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışları ele alındığında şubat ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 468 ile Renault oldu. Onu 7 bin 468 satışla Fiat, 5 bin 664 satışla Citroen izledi.

Toyota, 5 bin 565 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 5 bin 6 satışla beşinci sırada yer aldı.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart ve Seres hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları şubat ayı için 1201 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları 75'te kaldı.

Lüks otomobil grubunda şubatta 209 DS, 93 Porsche, 33 Lexus, 23 Maserati, 13 Jaguar, 3 Lamborghini, ikişer adet Aston Martin ile Bentley ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 6 bin 92 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 5 bin 194 satışla Ford, 2 bin 542 satışla Volkswagen izledi. Citroen, 2 bin 66 satışla dördüncü, Peugeot 1809 satışla beşinci oldu.

Şubat ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2024 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 106 106 0 0 106 106 ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2 AUDI 1.560 1.560 0 0 1.560 1.560 BENTLEY 2 2 0 0 2 2 BMW 1.470 1.470 0 0 1.470 1.470 BYD 220 220 0 0 220 220 CHERY 5.006 5.006 0 0 5.006 5.006 CITROEN 5.664 5.664 2.066 2.066 0 7.730 7.730 CUPRA 636 636 0 0 636 636 DACIA 3.938 3.938 0 0 3.938 3.938 DFSK 16 16 18 18 0 34 34 DS 209 209 0 0 209 209 FERRARI 1 1 0 0 1 1 FIAT 7.396 72 7.468 4.019 2.073 6.092 11.415 2.145 13.560 FORD 13 1.938 1.951 3.716 1.478 5.194 3.729 3.416 7.145 HONDA 2.130 2.130 0 0 2.130 2.130 HONGQI 1 1 0 0 1 1 HYUNDAI 2.999 1.369 4.368 385 385 2.999 1.754 4.753 ISUZU 0 86 144 230 86 144 230 IVECO 0 275 275 0 275 275 JAGUAR 13 13 0 0 13 13 JEEP 377 377 0 0 377 377 KARSAN 0 4 4 4 0 4 KG MOBILITY – SSANGYONG 1.101 1.101 179 179 0 1.280 1.280 KIA 1.378 1.378 185 185 0 1.563 1.563 LAMBORGHINI 3 3 0 0 3 3 LAND ROVER 205 205 0 0 0 205 205 LEAPMOTOR 17 17 0 0 17 17 LEXUS 33 33 0 0 33 33 MASERATI 23 23 0 0 23 23 MAXUS 0 20 20 0 20 20 MERCEDES-BENZ 2.135 2.135 950 950 0 3.085 3.085 MG 1.745 1.745 0 0 1.745 1.745 MINI 154 154 0 0 154 154 MITSUBISHI 5 5 0 0 0 5 5 NETA 24 24 0 0 24 24 NISSAN 1.670 1.670 0 0 1.670 1.670 OPEL 4.919 4.919 1.407 1.407 0 6.326 6.326 PEUGEOT 4.333 4.333 1.809 1.809 0 6.142 6.142 PORSCHE 93 93 0 0 93 93 RENAULT 9.732 1.736 11.468 1.435 1.435 9.732 3.171 12.903 SEAT 769 769 0 0 769 769 SERES 0 0 0 0 0 0 SKODA 4.065 4.065 0 0 4.065 4.065 SKYWELL 25 25 0 0 25 25 SMART 0 0 0 0 0 SUBARU 23 23 0 0 23 23 SUZUKI 525 525 0 0 525 525 TESLA 75 75 0 0 75 75 TOGG 1.201 1.201 0 1.201 0 1.201 TOYOTA 4.927 638 5.565 922 922 4.927 1.560 6.487 VOLKSWAGEN 4.188 4.188 2.542 2.542 0 6.730 6.730 VOLVO 1.397 1.397 0 0 1.397 1.397 TOPLAM: 26.268 56.009 82.277 7.825 15.888 23.713 34.093 71.897 105.990 * Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.





Kaynak: AA