Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Kafasına taşla defalarca vurdu

Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre N.C. isimli vatandaş, husumetlisi C.G.’yi cadde üzerinde bir süre takip etti. Arkadan C.G.’ye yaklaşan N.C., yerden aldığı taşla husumetlisinin kafasına vurdu. C.G. kafasına aldığı darbeyle yere düştü. N.C. yere düşen C.G.’yi darp etmeye devam ederken korku dolu o anlar çevredeki kameralara tarafından anbean kayıt altına alındı. Taşlı saldırı devam ederken çevredeki vatandaşlarda o anları film seyreder gibi izledi.
Daha sonra bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sona erdi. Kafasına darbe alan C.G. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise N.C.’yi gözaltına aldı. C.G.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.