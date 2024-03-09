Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 97’e dayandı

YUVACIK 97, NAMAZGAH YÜZDE 63 DOLU
Toplam kapasiteli 51 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı’nda son haftaların da yağışlı olmasıyla su seviyesi yükselmeye sevindirici bir seviyeye ulaştı. İSU resmi sitesinde yer alan verilerine göre Yuvacık Barajında 9 Mart itibariyle 49 milyon 629 bin metreküp ile yüzde 97 seviyesinde sy bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı Namazgah Barajında ise su seviyesi 14 milyon 280 bin metreküp ile yüzde 63 olarak ölçüldü
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Barış - Şu fazla suyuda Sapanca Gölü ne gönderin boşyere denize döküp sonra su az kaldı diye dovunmeyelim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.