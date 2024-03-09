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09 Mar 2024 - 12:46- Gündem G:

Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 97’e dayandı

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Son haftalarda havaların yağışlı olması ile Yuvacık Barajı doluluk seviyesi sevindirecek seviyeye geldi. Barajda 9 Mart itibariyle doluluk ortanı yüzde 97 seviyesine ulaştı.

Yavuz Solmaz
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Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 97’e dayandı mask
Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 97’e dayandı
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YUVACIK 97, NAMAZGAH YÜZDE 63 DOLU

Toplam kapasiteli 51 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı’nda son haftaların da yağışlı olmasıyla su seviyesi yükselmeye sevindirici bir seviyeye ulaştı. İSU resmi sitesinde yer alan verilerine göre Yuvacık Barajında 9 Mart itibariyle 49 milyon 629 bin metreküp ile yüzde 97 seviyesinde sy bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı Namazgah Barajında ise su seviyesi 14 milyon 280 bin metreküp ile yüzde 63 olarak ölçüldü

Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 97’e dayandı

# Yuvacık Barajı, Kocaeli

09 Mar 2024 - 12:46 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.133 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Barış - Şu fazla suyuda Sapanca Gölü ne gönderin boşyere denize döküp sonra su az kaldı diye dovunmeyelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 14:32

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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