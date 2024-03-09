Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 97’e dayandı

YUVACIK 97, NAMAZGAH YÜZDE 63 DOLU

Toplam kapasiteli 51 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı’nda son haftaların da yağışlı olmasıyla su seviyesi yükselmeye sevindirici bir seviyeye ulaştı. İSU resmi sitesinde yer alan verilerine göre Yuvacık Barajında 9 Mart itibariyle 49 milyon 629 bin metreküp ile yüzde 97 seviyesinde sy bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı Namazgah Barajında ise su seviyesi 14 milyon 280 bin metreküp ile yüzde 63 olarak ölçüldü