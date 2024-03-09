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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
09 Mar 2024 - 13:05- Gündem G:

Prof. Dr. Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı

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Prof. Dr. Naci Görür katıldığı televizyon kanalında beklenen İstanbul depremine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Görür, bölgedeki gerilime işaret etti ve İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünü söylerken deprem beklemediği yeri de açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı mask
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6 Şubat deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'nin gündeminde deprem var. Özellikle uzun süredir uyarıların yapıldığı beklenen olası İstanbul ve Marmara depremiyle ilgili açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Son dönemde Marmara'da deprem hareketliliği yaşanırken Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklamalar geldi. Görür, İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünü açıklarken deprem beklemediği yeri de anlattı.

NACİ GÖRÜR, DEPREM BEKLEDİĞİ VE BEKLEMEDİĞİ YERLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Naci Görür'ün katıldığı TELE1 canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu tür küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Tekirdağ'a kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Burada önemli miktarda enerji birikiminin olduğunu düşünüyoruz.

Ve bu enerji birikimi ister istemez bütün bölgeyi kimi zamanlarda enerjiden dolayı haber ediyor. Bir anlamda bölgede bir enerji yüklenmesinin belirtileri olarak ufak depremler de görülebiliyor.

Marmara Denizi'nin güney kısmında kuzey anadolu fayının güney kolu var, bu kol kuzeydeki deprem beklediğimiz kol kadar enerji biriktirmiyor, uzun zamanda bu kol büyük deprem üretiyor.

"MARMARA DENİZİ'NİN GÜNEYİNDE DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Dolayısıyla yakında biz Marmara Denizi'nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz. Onun için tüm bölge olarak hazırlıklarımızın devam etmesi gerekir.

İstanbul’da hep diyoruz minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde. Özellikle Adalar Fayı ile Kumburgaz Fayı’nın kırılması ile bu boyuta ulaşacağını düşünüyoruz.

"SİLİVRİ AÇIKLARIYLA TEKİRDAĞ AÇIKLARI ARASINDAKİ KESİMDE BİR DEPREMİN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tekirdağ Fayı’nın ise daha önce kırıldığını hesap ederek bu fayın deprem oluşturmayacağını tahmin ediyoruz. Yani Silivri açıkları ile Tekirdağ açıkları arasındaki kesimde bir depremin olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kesimde en son deprem 1912 yılında Şarköy depremi oldu ve bu kol enerjisini yitirdi.

Ama Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasındaki Kumburgaz Fay Kolu’nda ve Adalar’ın güneyinde bulunan fay kolunda kilitlenmenin olduğunu, enerji birikiminin olduğunu ve dolayısıyla ikisinin ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak Marmara Bölgesi’nde 7.2 ile 7.5 arasında depremler üreteceğini düşünüyoruz."

Kaynak: Mynet

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09 Mar 2024 - 13:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İsmai̇l Ay - Yüce Allah ım dan Dileğim bir daha yaşatmasın

Tedbirli olmalıyız hep birlikte.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 09 Mart 14:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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