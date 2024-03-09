Dakikalarca sevdi, kucaklayıp kaçırdı!

Edinilen bilgiye göre, olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi. Mankeni dakikalarca seven şahıs, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü. İşyeri sahibi şikayetçi olmadı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmittli - Nasıl bir yokluk iyiki şikayetçi olmamış
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.