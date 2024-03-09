Kocaelispor’dan Milli takıma ikinci isim

Bu kez Yağız Gül ile birlikte Kocaelispor U-19 takımını orta saha oyuncusu Mustafa Ege Bilim de çağrıldı. 9-15 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak kamp ve Karadağ ile oynanacak hazırlık maçının kadrosunda yer alacaklar. Yağız Gül ve Mustafa Ege Bilim’in U-19 Futsal Milli Takıma çağrılması Yeşil-Siyahlı kulüpte çok büyük mutluluk yaşattı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mert - İzmit in çocuğu çok az da olsa süre bulmalı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.