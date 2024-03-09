Kocaelispor’dan Milli takıma ikinci isim

Bu kez Yağız Gül ile birlikte Kocaelispor U-19 takımını orta saha oyuncusu Mustafa Ege Bilim de çağrıldı. 9-15 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak kamp ve Karadağ ile oynanacak hazırlık maçının kadrosunda yer alacaklar. Yağız Gül ve Mustafa Ege Bilim’in U-19 Futsal Milli Takıma çağrılması Yeşil-Siyahlı kulüpte çok büyük mutluluk yaşattı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ