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Gölcük'te Kadınlar Günü kutlandı

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Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tören kapsamında düzenlenen törende Konuşan Başkan Sezer, “Kadınlarımız aile ve toplumun temel yapı taşı” dedi.

Gölcük'te Kadınlar Günü kutlandı mask
Gölcük'te Kadınlar Günü kutlandı
Gölcük'te Kadınlar Günü kutlandı
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Anıtpark’ta düzenlene törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclis başkanı Nurten Turnalı, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, kadın muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı’nın, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Gölcük'te Kadınlar Günü kutlandı

“KADIN TOPLUMU OLUŞTURAN EN ÖNEMLİ HALKADIR”

Kent Konseyi Kadın Meclisi Yöneticisi Nermin Sıdal’ın okuduğu şiirin ardından söz alan Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı; “Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Hayata geçirilen projelerle, geleceğin kadınları, anneleri olan kız çocuklarımızın da eğitimine önem verilmekte; kadın hakları, aile ve çocuk eğitimi gibi pek çok konuda, gerek devletimiz gerek sivil toplum kuruluşlarımız tarafından eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bizlerde Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızda kadınlarımızın dünyasına ışık tutup onlara her alanda destek olma gayretindeyiz” dedi.

Gölcük'te Kadınlar Günü kutlandı

“KADINLAR GELECEK NESİLLERİN MİMARLARIDIRLAR”

Daha sonra konuşan Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk ise, “Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum” diye konuştu.

“KADINLARIMIZ AİLE VE TOPLUMUN TEMEL YAPI TAŞI”

Her alanda başarılı işlere imza atan kadınların aile ve toplumun temel yapı taşı olduğuna değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kadınlarımız, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan en değerli varlıklarımızdır. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kat ettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında da önemli rol oynamaktadırlar” şeklinde konuştu.

“POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sezer, “Kadınlarımız, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaktadırlar. Gölcük Belediyesi olarak; kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

KADINLAR FOTOĞRAF VE EL EMEĞİ SERGİSİ AÇTI

Konuşmaların ardından, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği kadın üyeleri tarafından hazırlanan “Emekçi Kadınlar” konulu fotoğraf sergisi gezildi. Son olarak da; Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından açılan, el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi. Tören fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: BÜLTEN

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09 Mar 2024 - 13:46 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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